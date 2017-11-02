القروض والمنح ترفع الاحتياطى النقدي إلى 36 مليار دولار بعد التعويم

التحرير

إنفوجراف: أسماء فتحى

تخطى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى حاجز الـ36.5 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، ليصل إلى أعلى مستوى له قبل ثورة 25 يناير 2011.

بينما سجل حجم الاحتياطى فى أكتوبر 2016، قبل قرار التعويم، نحو 19.5 مليار دولار.

وشهدت الفترة التى تلت قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، ارتفاعات متتالية فى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى نظرا للحصول على تدفقات نقدية وقروض من الخارج، حيث توسعت الحكومة خلال العام الماضى فى الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه.

ووفقا لبيانات البنك المركزى، فقد ارتفع إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى بنهاية يونيو 2017 ليصل إلى 79 مليار دولار.

وتتمثل ديون مصر الخارجية منذ قرار التعويم فى كل من:

القروض

الودائع



