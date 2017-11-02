«التتش» يتصدر المشهد.. ماذا قالت الصحافة المغربية عن نهائي إفريقيا؟

التحرير

بدأت الصحافة المغربية الورقية والإلكترونية، في تسليط الضوء على مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، ضمن إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في مباراة الذهاب بهدف لمثله أمام الوداد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج بالبطولة الإفريقية التاسعة في تاريخه.

وشهد ملعب مختار التتش بالجزيرة، حضورًا تاريخيًا من جانب جمهور الأهلي، الذي ملأ جنبات المدرجات، حتى أن اقتحم أرض الملعب ليتقرر إلغاء المران، حفاظًا على أرواح الآلاف التي حضرت لمؤازرة الفريق قبل مباراته المرتقبة.

وترصد لكم «التحرير» أبرز ما قالته الصحف المغربية، قبل أكثر من 48 ساعة، على انتقال المباراة المرتقبة التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل.

صحيفة «اليوم 24» رصدت الحضور الجماهيري الغفير للأهلي، في ملعب مختار التتش، حيث أكدت أن هناك سيلًا من الجماهير الحمراء التي حرصت على الزحف خلف فريقها لمؤازرته في المران الأخير قبل السفر لكازبلانكا، مشددة على أن العدد الذي تواجد في مدرجات التتش أكبر بكثير من المسموح به.

الصحيفة نفسها، أشارت إلى أن الحضور الجماهيري بهذا العدد الكبير، تسبب في حالة من الفوضى داخل الملعب وخارجه، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك والخوف في صفوف النادي، مما اضطر لإلغاء المران، حفاظًا على أرواح الجماهير.

وتحدثت صحيفة «اليوم 24» أن هناك تحفيزًا كبيرًا تلقاه الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة، حيث إدارة النادي الأهلي، صرف جميع مستحقات اللاعبين قبل اللقاء، كنوع تحفيزي لهم، لبذل أكبر مجهود لديهم.

ومن جانبه أكدت صحيفة «المنتخب المغربية»، أن الجمهور الأحمر سجل حضوره برقمًا قياسيًا، في ملعب تدريب الفريق، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الوداد المغربي، حيث أشارت أن الحضور الجماهيري الكبير، تسبب في إلغاء المران، بعدما وصلت الجماهير لأرض الملعب".

بينما صحيفة «هسبريس»، أكدت أن عملية شراء تذاكر مباراة الأهلي والوداد، شهدت حالات فوضى كبيرة بسبب الأعداد الطاغية التي حضرت للحصول على تذكرة حضور اللقاء، حيث أكدت الصحيفة، أن هناك العديد من الإصابات بين صفوف الجماهير وحالات الإغماء، قبل نفاذ التذاكر، ليصبح الملعب جاهزًا لاستقبال الجماهير في جميع جنباته.

جريدة «الصباح»، سلطت الضوء على الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر، حيث عنونت موضوعها بـ"تمرد في الأهلي قبل مباراة الوداد"، حيث أكدت الصحيفة أن الفريق يعاني من عدة غيابات على رأسها صالح جمعة وعلي معلول ووليد سليمان وحسام عاشور.

جريدة «أخبارنا»، نشرت فيديو لاستقبال وليد آزارو مهاجم الأهلي، في المغرب، حيث أكدت أن هناك بعض الجماهير المنتمين للرجاء الغريم التقليدي للوداد، حرصوا على تدعيم مهاجم الأهلي، وتمني التوفيق له، حيث قالوا له نصًا: "أنت اللي هتجيب البطولة للأهلي من الوداد"، وهو ما دفع الصحيفة لاستنكار هذا التصرف من قِبل الجماهير خاصة وأنهم يساندون الأهلي على حساب فريق بلدهم.