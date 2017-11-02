طبيب الأهلي يكشف موقف محمد نجيب من نهائي إفريقيا

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قال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن محمد نجيب، مدافع الفريق، جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، ضمن إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلي أن نجيب لا يعاني أو يشكو من أية إصابات، لافتا إلى أن اللاعب سليم تماما وجاهز للمشاركة في المباراة وفقا لوجهة نظر الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق.

وأوضح طبيب الأهلي أن جميع اللاعبين الذين سافروا مع الفريق إلى المغرب جاهزون طبيا لخوض المباراة، ولكن قرار المشاركة من عدمه بيد الكابتن حسام البدري.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد البيضاوي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد محمد الخامس، في إياب نهائي البطولة، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1/1 - وهي نتيجة لقاء الذهاب - من أجل حسم اللقب الإفريقي.