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البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه فى ختام جلسات الأسبوع

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البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه فى ختام جلسات الأسبوع البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه فى ختام جلسات الأسبوع

التحرير

اغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات الأسبوع، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو1.5 مليار جنيه، ليصل الى 780.7 مليار جنيه، فى مقابل 782.2 مليار جنيه خلال تعاملات امس الأربعاء.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس30 نحو0.29%، ليسجل14359.23 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو1.03% ليسجل نحو792.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة الاوسع نطاقا ايجى اكس100 بنسبة نحو0.68% ليسجل نحو1782.45 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى شراء 1.2 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيع 259.1 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع ايضا بصافى بيع 219.8 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

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التحرير

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