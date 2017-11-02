انقسام بين الأحزاب غير الممثلة برلمانيا حول مقترح «الدمج والشطب»

التحرير

ما بين رغبة برلمانية ورفض حزبي، تقف مسألة دمج الأحزاب غير الممثلة في البرلمان وشطبها، أمرا يثير أزمة على الساحة السياسية، حيث أجمع حزبيون أن مثل هذه الاقتراحات تخالف الدستور، الذي نص على حرية إنشاء الأحزاب بالقانون. في الوقت الذي يتجه فيه البرلمان إلى إصدار تشريع جديد بهدف تقليص عدد الأحزاب على الساحة السياسية الذي يفوق عددها الـ100 حزب، من خلال شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

شطب الأحزاب غير مقبول

قال طارق نجيدة القيادي بالتيار الشعبي، إن تكوين الأحزاب حق مستقل كفله الدستور بالإخطار، ولا يجوز المساس بهذا الحق بأي صورة.

ووصف في تصريحات لـ«التحرير»، الإعلان عن تشريع جديد بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان بـ«قوانين قراقوش»، وقال إنه من غير المقبول أن تتدخل السلطة التشريعية في الحياة الحزبية بهذه الطريقة، وإن الحياة السياسية في مصر تعاني من تضخم الأحزاب والتي يصل عددها إلى نحو 104 أحزاب.

وأكد أن دمج هذه الأحزاب لا يمكن أن يتم بقوانين، ولكن بإرادة حزبية داخلية يفصل فيها أعضاء الجمعية العمومية، على أن يندمج أصحاب التوجه الواحد بعد موافقة الجمعية العمومية مع بعضهم. وأضاف نجيدة: «تأسيس الحزب يتطلب عدة شروط تتمثل في الإخطار بعدد من الموكلين ووضع نظام أساسي ولائحة داخلية ومقر، وبالتالي فإن التدخل في وضع النظام الأساسي للحزب غير مقبول دستوريا، لأنه قيد، كما أنه غير مقبول سياسيا لأنه يضع قالبا معينا لوضع الأفكار السياسية».

وأضاف أنه يتفق مع فكرة تقليص أعداد الأحزاب وأن يكون هناك أحزاب كبيرة من أصحاب الفكر الواحد مثل اليسار وكذلك الأحزاب الوسطية، لكن الدمج لا يتم بقانون ولكن بناء على عملية إرادية سياسية، وفقا لإرادة الجمعية العمومية.

دمج الأحزاب لم يرد بالدستور

بينما استنكر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، الحديث عن دمج الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، قائلا: «أتحفظ على قيام من ليس له باع ولا وعي بقضية الأحزاب أن يمضي في طرح مثل هذه الاقتراحات».

وأضاف: «القياس في هذه القضية هو الدستور، حيث إنه لم يرد أي نص يشير إلى ضرورة أن يكون للأحزاب السياسية ممثلون في البرلمان، ومن ثم طالما أن هذا الأمر لم يرد في الدستور، فمثل هذه الاقتراحات ومشاريع القوانين غير دستورية ولا يمكن الاعتداد بها». واختتم تصريحاته قائلا: «أصغر محام حديث التخرج لو تقدم بدعوى قضائية ضد هذا القانون حال إصداره سيكسبها على الفور».

كان النائب أحمد رفعت عن حزب المصريين الأحرار، قد أعلن عن إعداده مشروع قانون يقضي بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان؛ لإيجاد ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية. وقال رفعت، إن هناك نحو 104 أحزاب في مصر ليس لها تأثير في الشارع المصري، ولا يشعر المواطن بوجودها، مضيفًا «هناك أحزاب عبارة عن مجرد كشك وليس لها قاعدة جماهيرية في الشارع، علاوة على أن أغلب مقراتها مغلقة».

وأشار رفعت إلى أنه سيسعى من خلال التشريع، إلى شطب الأحزاب الهشة من خلال دمج الأحزاب ذات التوجهات السياسية المتشابهة في كيان واحد.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال قبل أيام إن مصر بها 104 أحزاب سياسية، ولكنها فشلت في خلق كوادر سياسية، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية.