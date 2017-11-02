الخضار ينخفض فى سوق الجملة اليوم ويستقر فى التجزئة (إنفوجراف)

التحرير

شهدت أسعار الخضار اليوم إنخفاض ملموس بسوق الجملة تراوح من جنيه إلى جنيه ونصف فى عدد كبير من الأصناف على رأسها الطماطم على النحو المبين بالجدول التالى:

إلا أن انخفاض الأسعار اليوم بسوق الجملة لم يؤثر على سوق التجزئة بل ظلت ثابتة عند تعاملات أمس دون أى تغير واستمرت الفجوة الكبيرة بين سعر الجملة والتجزئة على النحو المبين فى الرسم التالى:

وتعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الفاقد، حيث تنتج مصر حوالى 14 مليون طن خضراوات سنويا فى المتوسط خلال الفترة من 2011 - 2015، وتفقد منها حوالي 3 ملايين طن سنويًا فى المتوسط أيضًا تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج المحلى خلال الفترة.