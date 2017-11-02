بعد عام كامل.. ماذا جنت مصر من التعويم؟ (ملف)

التحرير

إعداد: رنا عبد الصادق

رسوم بيانية: أسماء فتحى

غدًا الجمعة 3 نوفمبر 2017 يمر عام كامل على أجرأ قرار اقتصادي اتخذته حكومة المهندس شريف إسماعيل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو قرار تحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، وهو ما أدى مباشرة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، وأدى هذا الانخفاض إلى أثر كبير على حياة المصريين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وفي هذا الملف نرصد آثار تعويم الجنيه على الدولة والمواطن بعد مرور عام كامل.

بررت الحكومة أن قرار تعويم الجنيه يأتي في إطار خطة كاملة للإصلاح الاقتصادي، لكن هذا القرار تبعه مباشرة ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع والخدمات، وارتفعت معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها لتسجل نحو 32.9% خلال سبتمبر الماضى.

وأعدت «التحرير» مقارنة شاملة بالرسوم البيانية لأسعار السلع قبل وبعد التعويم:

أسعار الوقود:

أسعار السلع الغذائية:

أسعار اللحوم:

أسعار الدواجن:

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الدواجن شهدت زيادات غير مسبوقة ومن المتوقع استمرار صعودها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السيد أن سعر كيلو البانيه وصل إلى نحو 70 جنيها فى بعض المناطق، مقارنة بنحو 48 جنيها، قبل قرار التعويم، كما ارتفع سعر كيلو الدجاج البلدى ليباع بنحو 35 جنيها، مقارنة بنحو 28 جنيها، وارتفع سعر طبق البيض ليباع بنحو 36 جنيها، مقارنة بنحو 19 جنيها.

أسعار الخضراوات:

أسعار الحديد:

أسعار الذهب:

أسعار الأجهزة الكهربائية:





أسعار الملابس:

قال على شكرى نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 70%، موضحا أن غالبية الملابس الموجودة فى السوق مستوردة من الخارج، وبالتالى فهى تأثرت كثيرا بقرار التعويم، وعدم وجود سعر ثابت للعملة أسهم فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، لافتا إلى أنه يتم استيراد غالبية الخامات من الخارج بسعر مرتفع، إلى جانب زيادة الجمارك على البضائع والسلع، وهو الأمر الذى أسهم فى ارتفاع الأسعار بالأسواق.

خفض فاتورة الاستيراد والقضاء على السوق السوداء.. أسباب دفعت إلى التعويم

عدد من الأسباب دفعت الحكومة لاتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، بعد انخفاض كبير في دخل الدولة من العملة الأجنبية عقب تدهور السياحة وانخفاض الصادرات وقلة تحويلات المصريين من الخارج، وهو الأمر الأمر الذي أدى إلى وجود سوق سوداء للدولار.. للمزيد اضغط هنا

التعويم يلحق الطبقة الوسطى بالفقيرة ويلتهم الأكثر فقرًا

ارتفاع تكاليف المعيشة أبرز السلبيات المباشرة الناتجة عن قرار التعويم، وأجمع خبراء الاقتصاد على أن المصريين قد خسروا تقريبا نصف قوتهم الشرائية نتيجة انخفاض سعر الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز نحو 32.9%، فى مقابل نحو 13% قبل قرار التعويم.. للمزيد اضغط هنا

فخري الفقي: التعويم كان ضروريا.. وتأخره أنعش السوق السوداء للدولار (حوار)

قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، فى حواره لـ"التحرير"، إن قرار التعويم حقق نتائج قياسية، أسهمت فى تعافى الاقتصاد المصرى، خلال عام واحد فقط، متوقعًا تحقيق مزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.. لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا

حوار: إلهامي الميرغني: التعويم قرار خاطئ.. و«صندوق النقد» هيخرب الاقتصاد (حوار)

وعلى عكس الدكتور فخري الفقى، يرى الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرار التعويم تسبب فى زيادة معدل التضخم، بنسبة غير متوقعة، واشتعال الأسعار بالأسواق، إلى جانب انخفاض قيمة العملة المحلية.. لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا

توقعات سعر الدولار حتى الانتخابات الرئاسية

أجمع عدد من خبراء سوق المال والبنوك، على حدوث تراجع ملحوظ فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع نهاية عام 2017، وقدوم العام الجديد 2018.

وتشير التوقعات إلى حدوث انخفاض فى سعر العملة الخضراء لتصل إلى مستويات تتراوح ما بين 14 و15 جنيها.

وتوقع الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، حدوث انخفاض فى سعر الدولار مع نهاية العام الجارى ليصل إلى مستوى يتراوح ما بين 16.5 و17 جنيها.

بينما توقع الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، انخفاض سعر الدولار خلال الربع الثالث من العام المالى الجاري 2017-2018، ومع قرب الانتخابات الرئاسية ليصل إلى مستوى 16 جنيها.

وأوضح النحاس أنه يفترض أن ينخفض سعر الدولار في العام بمقدار ربع جنيه، فى كل شهر من العام الحالى، وذلك عقب الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة مؤخرا فى الأسواق.

كما توقع تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مع قدوم عام 2018، ليصل إلى مستوى 16.5 جنيه.