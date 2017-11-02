«الصحة» تحذر من قطرة عين مغشوشة منتشرة بالأسواق (صور)

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حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين والصيادلة من قطرة عين مغشوشة ومنتهية الصلاحية متداولة بالسوق المصرية منذ شهر يوليو الماضي، تحمل اسم (Vigamox) والتي تستخدم لمعالجة الالتهاب البكتيري للغشاء المخاطي المبطن للجفن ويمكن استعمالها بشكل وقائي بعد الإجراءات الجراحية في العين للوقاية من الإصابة بالتهابات بكتيرية.

وجاء في المنشور الدوري الذي يحمل رقم 83 لسنة 2017 غش تجاري أن التشغيلة رقم 16H23GA من قطرة "فيجاموكس" منتهية الصلاحية، حيث إن العبوات الأصلية من إنتاج شركة (Alcon) للأدوية.

وطالبت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشورها الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وكلاء وزارة الصحة في مختلف المحافظات المصرية بسرعة ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من قطرة العين (المغشوشة) بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية للوحدات الحكومية مع نشر هذا المنشور في كل المستشفيات العامة والخاصة لتحذير جموع المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من المؤسسة الصيدلية حال عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر والجهة الموردة في حالة وجود فواتير البيع.

وأوضحت إدارة الصيدلة أبرز الفروق الواردة بين المستحضر الأصلي والمُقلد، حيث يتم طباعة رقم التشغيلة على العلبة الخارجية الأصلية باللون الأسود، في حين يتم طباعتها على العلبة المغشوشة باللون الأبيض، ولا يوجد خط في المنتصف أسفل الزجاجة البلاستيكية الداخلية للعبوة الأصلية، بينما يظهر ذلك الخط في العبوات المغشوشة.