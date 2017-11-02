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"المحرصاوي" يتفقد المدن الجامعية بالأزهر

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"المحرصاوي" يتفقد المدن الجامعية بالأزهر "المحرصاوي" يتفقد المدن الجامعية بالأزهر

مصراوي Masrawy

"المحرصاوي" يتفقد المدن الجامعية بالأزهر

02:51 م الخميس 02 نوفمبر 2017

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، المدينة الجامعية للبنين والبنات بالقاهرة.

واطمأن المحرصاوي، على سير العمل بالمطعم الرئيسي وإعداد الوجبات ومدى جودتها.

وقال المحرصاوي في تصريحات صحفية، إن جامعة الأزهر بقيادتها والعاملين بها يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات لراحة للطلاب والطالبات.

وطالب رئيس جامعة الأزهر، موظفي المدينة بالاهتمام بالنظافة، واستمع لآراء بعض الطلبة والطالبات حول الشكاوى التي تواجههم أثناء الدراسة.​

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مصراوي Masrawy

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