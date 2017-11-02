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ترامب يدعو لإرسال مُنفذ هجوم مانهاتن لمعتقل جوانتامو

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ترامب يدعو لإرسال مُنفذ هجوم مانهاتن لمعتقل جوانتامو ترامب يدعو لإرسال مُنفذ هجوم مانهاتن لمعتقل جوانتامو

مصراوي Masrawy

يدعو لإرسال مُنفذ هجوم مانهاتن لمعتقل جوانتامو

02:30 م الخميس 02 نوفمبر 2017

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في إرسال الأوزبيكي سيف الله سايبوف، مُنفذ هجوم مانهاتن بنيويورك إلى معتقل جونتامو، وذلك بعد تنفيذه هجوما إرهابيا أودى بحياة ثمانية أشخاص، وإصابة حوالي 15 أخرين من بينهم أطفال وأجانب.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ستستغرق هذه العملية وقتا أطول من المرور عبر النظام الفيدرالي".

وتابع: "وهناك أيضا شيئا صحيحا بشأن ابقائه في البلد الذي ارتكب فيه جريمته البشعة. يجب التحرك سريعا، وإعدامه".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب بإعدام مُنفذ الهجوم، إذ دعا مساء أمس الأربعاء الى إعدُامه الهجوم الأوزبكي سيف الله سايبوف.

وقال ترامب في تغريدة إن "إرهابي نيويورك كان فرحا لدى طلبه تعليق عَلَم تنظيم داعش في غرفته في المستشفى. لقد قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 آخرين بجروح بالغة. يجب أن تكون عقوبته الإعدام!".

ووجهت النيابة العامة الفيدرالية في مانهاتن توجيه تهمة الإرهاب إلى سايبوف، 29 عاما، الذي أصيب برصاص الشرطة إثر دهسه حشدا من المارة في نيويورك في هجوم قال إنه استلهمه من تنظيم داعش.

ونقلت اللائحة الاتهامية عن سايبوف قوله للمحققين لدى استجوابهم إياه في المستشفى حيث يتعالج من إصابته بالرصاص في بطنه لدى توقيفه إنه استلهم هجومه من اشرطة نشرها تنظيم داعش وبدأ التخطيط له "قبل حوالى عام".

وأضاف القرار الاتهامي أن المتهم قرر قبل شهرين تقريبا تنفيذ الهجوم بواسطة شاحنة من أجل أن يوقع "أكبر عدد ممكن من الضحايا".

واعترف المتهم بأنه استأجر الشاحنة منذ 22 أكتوبر كي يتسنى له الوقت للتمرّن على الهجوم، وقد اختار أن يكون الهجوم في 31 أكتوبر لأنه يوم الاحتفال بعيد الهالوين وبذلك يكون "واثقا من وجود الكثير من الناس في الشوارع".

كذلك فإن المتهم سُأل خلال التحقيق معه ما إذا كان بإمكانه أن يرفع في غرفته في المستشفى علم تنظيم داعش، مؤكدا أنه "راض عن ما فعله"، بحسب اللائحة الاتهامية.

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مصراوي Masrawy

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