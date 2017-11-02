مدرسة تتحول إلى حظيرة ماشية بقنا.. والتعليم: «هنشوف»

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على غرار أحداث فيلم "التجربة الدنماركية" للزعيم عادل إمام، تحولت مدرسة نجع الحجيري الابتدائية بمحافظة قنا، إلى حظيرة ماشية.

وقال جابر القفطي، أحد الأهالي مركز قفط، إن عمال النظافة بالمدرسة يسمحون بدخول الأغنام والحمير إلى الحديقة المخصصة لأطفال الحضانة.

وأضاف "القفطي"، أن أولياء الأمور تقدموا بشكاوى عدة إلى المسؤولين الذين جاء ردهم "الماشية غير متاوجدة أثناء فترة لعب الأطفال بالحديقة"، حسب قوله.

من جانبه، أمر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدا إحالة المقصرين إلى التحقيق، مشددا على عدم تلقيه أية شكاوى من أولياء الأمور.