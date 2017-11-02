خفض فاتورة الاستيراد والقضاء على السوق السوداء.. أسباب دفعت الحكومة للتعويم

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عدد من الأسباب دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، وجاء فى مقدمتها كل من:

القضاء على السوق السوداء للعملة

حيث احتكر بعض الأفراد سوق الصرف فى مصر، وهو الأمر الذى أسهم فى زيادة المضاربات بالعملة الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكى ليصل إلى مستوى 16 جنيها فى السوق الموازية، فى مقابل سعره بالبنوك بنحو 8.8 جنيه، وبالتالى ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق خلال تلك الفترة، نظرا لاعتماد المستوردين الحصول على الدولار من السوق السوداء بسبب ندرته فى البنوك.

ونجحت الحكومة منذ اتخاذها قرار تحرير سعر الصرف فى القضاء على السوق السوداء نهائيا، حيث ارتفع سعر الدولار فى البنوك ليصل إلى مستوى 17.70 جنيه للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

كما أسهمت شهادات الادخار مرتفعة العائد بنسبة 16 و20% فى جذب نسبة كبيرة من العملاء، خاصة حائزى الدولارات، والاستفادة من الفائدة المرتفعة.

عودة تحويلات المصريين بالخارج

منذ قرار تعويم الجنيه، ارتفع إجمالى حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج ليصل إلى نحو 16.3 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ نحو 17.3%، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وفقا لبيانات وزارة المالية، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 13.3 مليار دولار منذ قرار التعويم، إلى جانب ارتفاع حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ليبلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى منتصف سبتمبر الماضى.

كما بلغ إجمالي حجم صافى تدفقات المستثمرين الأجانب فى البورصة ما بين 7 و8 مليارات جنيه منذ قرار تعويم الجنيه المصرى.

توافر العملات الأجنبية في البنوك

كان من ضمن أسباب قرار التعويم، تمكين البنك المركزى من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية فى السلع الأساسية والاستراتيجية، وبالفعل ارتفعت حصيلة البنوك فى الساعات الأولى من صدور قرارات التعويم بنحو 8 أضعاف، وفقًا لبيانات رؤساء البنوك فى مصر.

خفض الواردات

كان من ضمن أسباب تعويم الجنيه، وقف الاستيراد العشوائي، خاصة السلع الاستفزازية، حيث تشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أن فاتورة الاستيراد بمصر تتراوح ما بين 70 و80 مليار دولار سنويًا، وهو ما يضغط على احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، وحسب البيانات الرسمية تمكنت الحكومة من خفض قيمة فاتورة الاستيارد بنحو 30%.

السيطرة على عجز الموازنة

أسهم الارتفاع الكبير فى عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، فى اتخاذ قرار التعويم، حيث سجلت نسبة العجز في الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 نحو 12.2%، مقارنة مع 11.5% في السنة المالية السابقة.

بينما تراجع عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الماضى 2016-2017، وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى 10.8%، كما تستهدف الحكومة خفض العجز ليصل إلى مستوى 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2017-2018.