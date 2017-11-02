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مفيد فوزي: السيسي «مش بينام».. وكرة القدم «بتشفط» أحاسيسنا (فيديو)

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مفيد فوزي: السيسي «مش بينام».. وكرة القدم «بتشفط» أحاسيسنا (فيديو) مفيد فوزي: السيسي «مش بينام».. وكرة القدم «بتشفط» أحاسيسنا (فيديو)

التحرير

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الشعب المصري لم يحزن بما فيه الكفاية على شهداء حادث الواحات، معقبا: «كرة القدم بتشفط أحاسيسنا، لدرجة أنني أقول في خاطري، هل الكرة اختراع سياسي لتزويد الأحزان؟». 

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس الأربعاء.

وأضاف فوزي: «أصبح كل ما يتعلق بكرة القدم أهم من زيارة الرئيس عبد الفتاح للنقيب محمد الحايس».

«الشعب لا يريد بديلا للثكنة العسكرية»

وذكر الإعلامي: «الشعب لا يريد بديلا لهذه الثكنة العسكرية، وأتصور أن الشعب المصري اللي جرب الغدارين العظام، لا يريد أن يقترب من سدة الحكم، فالبديل مخيف، فالبديل مخيف جدا، ولا يزال حاضرا، والسيسي يدرك أن فيه ناس لا يريدونه، وآخرين يرفضون أن يكون رئيس الضرورة».

وأشار إلى أن نساء تحب السيسي، وأقباطها يُجِلُّونه، ومسلميها يفضلونه رئيسا، مضيفا: «وجود هذا الرجل عظيم».

وتابع: «الباقي من كل هؤلاء هم الحثالة الذين يعارضون ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فالمشككين هم أخطر ناس في هذا الوطن».

«السيسي مش بينام»

وأوضح فوزي: «الرئيس لا ينام والـ100 مليون مواطن في رقبته، وحالة السخط من المواطنين كانت موجودة قبل عام 2011، لكن مستخبية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مصري شرب من نهر النيل ووقف ليقول «يا رب» أن يشكك في أعمال الرئيس من أجل الوطن، مضيفا أنه لو أتيح له لقاء الرئيس لن يتحدث عن السياسة، لكن عن حياته الشخصية وأفكاره ونومه.

وكشف عن السؤال الذي يود توجيهه إلى الرئيس، في حالة مقابلته: «السؤال هيكون عن الوقت الذي ينام فيه الرئيس».

وذكر: «الثراء بلوة، والشباب يرغب في الثراء السريع والمشكلة الأكبر احتكاره للحقيقة، واعتبار رأيه الوحيد الصحيح وأنه على علم بكل شيء».

«رئيس الضرورات»

أكد أن السيسي «رئيس الضرورات»، والشعب المصري لم ينس ما عاناه خلال حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما فعله الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، مضيفا أن السيسي يشبه الثكنة العسكرية، فهو رئيس يستطيع حمايتنا، والشعب المصري يحبه ويقدره.

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التحرير

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