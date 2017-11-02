طوارئ بالصحة و60 سيارة إسعاف لتأمين منتدى شباب العالم

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وجه وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بالدفع بـ60 سيارة إسعاف مجهزة؛ للتأمين الطبي الشامل خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم، والمقرر انعقاده في الفترة من 4 - 10 نوفمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ.

وقال "راضي"، إنه من ضمن سيارات الإسعاف 4 مجهزة عناية فائقة، و6 سيارات تدخل طبي، بجانب 4 سيارات إسعاف أخرى مجهزة عناية فائقة داخل قاعة المؤتمرات، وعيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة .

وأشار رئيس هيئة الإسعاف الدكتور أحمد الأنصاري إلى أنه سيتم تكثيف سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار ومنطقة الغرقانة، وخليج نعمة ومنطقة الفنادق، إضافة إلى قطاع الهضبة والسوق القديم، لافتا إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات بمقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الخطة، كما سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء إلى الدرجة القصوى، والتنسيق بين مستشفيات الوزارة والمستشفيات الجامعية، ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

ولفت "مجاهد"، بأنه تم دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء على مدار الساعة تحسبًا لأى طوارئ.

كما تم منع إجازات العاملين بالمستشفيات خلال فترة الاستعداد وخاصة الأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، والحروق، والسموم".