صفع إحداهن وشتم زميلاتها.. تصالح نائب الفيوم مع موظفات أمن الجامعة

التحرير

عقد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، جلسة للصلح بين موظفات الأمن الذين اعتدى عليهن النائب منجود الهواري عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس وابنته، بالصفع والسباب والشتائم، خلال تأديتهن عملهن بالجامعة.

استضاف رئيس الجامعة النائب المعتدي على الفتيات، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب عن دائرتي أبشواي ويوسف الصديق، والذي توسط للصلح، وتم إقناع الموظفات بالتنازل عن المحضر وعن حقهن، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة، كما قدم الهواري اعتذارا للموظفات.

وكانت وقعت مشادة كلامية بين ابنة عضو مجلس النواب، وفاطمة طه إحدى مشرفات الأمن بسبب منع الأولى من دخول الجامعة لعدم حملها كارنيه الدخول، لترد ابنة منجود الهواري: "هدخل ومحدش هيقدر يمنعني.. انتوا متعرفوش أنا بنت مين"، وتدخلّت وفاء لطفي مشرفة أمن الجامعة محاولة تطبيق التعليمات الأمنية، فصفعتها ابنة النائب على وجهها وسبتها بألفاظ خادشة للحياء، فردت لها الموظفة الصفعة، لتستنجد الطالبة بوالدها الذي جاء وصفع موظفة الأمن على وجهها، وفي نفس اللحظة اعتدت ابنته على موظفة أمن آخرى تدعى سحر محمد، وصاح النائب: "بتمنعوا أنا بنتي من الدخول؟.. ده انتوا شوية رعاع".

استفز الموقف طلاب الجامعة، الذين تحركوا بدافع إنساني فحطموا سيارة النائب، وقلبوها على جانبها أمام الجامعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.