قوافل طبية للكشف على الضباط والسجناء بمديرية أمن الأقصر

التحرير

أرسلت وزارة الداخلية -تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية- قافلة طبية اليوم الخميس، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الأقصر.

وتم توقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة، وأسرهم وبعض المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة وجميع المتهمين المحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لـ428 حالة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها توالى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية، والطبية للمواطنين ورجال الشرطة، وأسرهم ونزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام، والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.