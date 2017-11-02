منها أوكتافيا و«A8».. أفضل 10 سيارات يستخدمها سائقو التاكسي في العالم

التحرير

تخضع اختيارات سائقي التاكسي في العالم إلى العديد من المعايير الخاصة بالكفاءة والأمان واستهلاك الوقود، حيث يراعي العاملون في تلك الصناعة العديد من العوامل في هذا الصدد لاختيار سيارة ناجحة تمكنهم من القيام بأعمالهم على خير وجه، وفي هذا السياق، يقدم موقع "كار كيز" البريطاني مجموعة من الموديلات التي تعد الأفضل لتكون سيارات أجرة..

تويوتا بيروس

واحدة من السيارات التي يمكن أن تكون أيقونة المركبات الهجين لدى الشركة اليابانية، وبفضل تقنيات استهلاك الوقود الاقتصادي ومحركها، استطاعت أن تكون واحدة من أفضل السيارات اللاتي تعمل كسيارة أجرة في العديد من الأسواق العالمية.

فولكس فاجن باسات

تمثل النسخة الهجين من السيارة على مستوى الأسواق العالمية، واحدة من أشهر الموديلات التي تعمل كسيارة أجرة، حيث تمتلك قدرات كبيرة على تقليل استهلاك الوقود، كما أنها لا تعاني من معدلات مرتفعة لانبعاثات الوقود المحروق.

ستروين بيرلينجو مالتيسبيس

تتمتع بعاملين يجعلانها واحدة من أشهر سيارات الأجرة في العالم، حيث تمتلك قدرات كبيرة على تحقيق نمط اقتصادي لاستهلاك الوقود، كما أنها توفر مساحة كبيرة للركاب، ما يجعلها واحدة من أشهر السيارات الأجرة في العالم.

فورد مونديو

تمثل واحدة من خيارات سائقي التطبيقات الخاصة بطلب السيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية، وذلك على الرغم من امتناع الشركة الأمريكية عن تطويرها لسنوات طويلة، إلا أنها لا تزال ناجحة على مستوى سيارات الأجرة.

أودي A8

تمثل سيارات الأجرة الفاخرة، التي على الرغم من عدم انتشارها في هذا الصدد، فإنها تمثل أيقونة المركبات الفاخرة لسائقي التاكسي على مستوى العالم، كما أنها خيار جيد للعمل في مجالات الانتقال السياحي.

فورد جالاكسي

تحتوي على سبعة مقاعد، وهو ما يجعلها ملائمة لأغراض النقل السياحي، كما أنها تمتلك تصميمًا داخليًا جذابا للعديد من السائقين، الأمر الذي يجعلها واحدة من أشهر سيارات الأجرة في العالم.

مرسيدس E

تعد أكثر سيارة أجرة مبيعًا في العالم، وتعد موديلاتها المختلفة الأشهر في هذا الصدد على مدى الأعوام الـ30 الأخيرة، وتوفر العديد من العوامل على رأسها الاستهلاك الاقتصادي للوقود والمساحة والراحة وبالطبع الرفاهية والفخامة.

مرسيدس V

تسع 8 ركاب، وهي واحدة من أكثر السيارات التي يمكن استخدامها لنقل الشخصيات الهامة والعمل في مجالات السياحة، كما أنها تمتلك عددا من الموديلات هي الأكثر عملية في الأسواق العالمية.

سكودا أوكتافيا

ظلت أوكتافيا على مدى سنوات طويلة السيارة الأشهر على مستوى مركبات الأجرة في العالم، حيث تمتلك محركات ديزل موفرة للوقود، كما أنها تعد واحدة من أكثر السيارات التي تتمتع بعوامل تقنية في هذا الصدد.

سكودا سوبرب

هي نسخة متطورة من أوكتافيا، وهي أيضًا واحدة من الموديلات المتطورة لهذا الطراز بشكل عام، كما أنها توفر مساحة كبيرة للركاب والحقائب، وهو الأمر الذي يجعلها مناسبة لأغراض النقل السياحي.