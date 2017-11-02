أول أجر لـ«يسرا» وسبب بكاء «ليلى» ولقب «إلهام».. 14 تصريحًا لـ«نجمات مصر»

التحرير

3 نجمات من الصف الأول استطعن المنافسة على الساحة الفنية على مدى سنوات طويلة، لتخلق كل منهن اسمها الخاص المحلق في سماء الفن، ليصبحن من أشهر نجمات جيلهن، الفنانات يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، ورغم عدم وجود عمل فني أو برنامج يجمع الثلاثي معًا، فإن الفنانة "أنوشكا" استطاعت ذلك من خلال حلقة برنامجها "صالون أنوشكا"، أمس عبر فضائية dmc، ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز تصريحاتهن..

يسرا:

1- ليلى كتومة وإلهام قطر

أكدت الفنانة "يسرا" اختلاف شخصية كل فنانة منهن عن الأخرى، وقالت عن رأيها في الفنانة "ليلى علوي": "ليلى كتومة إلى حد ما، لو مارتاحتش معاكي هتلاقيها لطيفة جدا، بس هيبقى في مسافة بينك وبينها، وباشوف إن دا حقها"، أما عن الفنانة "إلهام شاهين"، فقالت يسرا: "قطر ماشي، ومابيفرملش"، مؤكدة أنها جريئة وتتمتع بشجاعة كبيرة، أما عن شخصيتها هي، فأوضحت أنها "دبلوماسية".



2- أيام الغضب

اشتركت الفنانة "يسرا" مع "إلهام شاهين" في عدد من الأفلام، من بينها "دانتيلا"، و"لا تسألني من أنا" و"بستان الدم" وغيره، وتحدثت الفنانة "يسرا" عن أول مشاركة لها مع "إلهام شاهين" بفيلم "بستان الدم"، حيث كانت "إلهام" لا تزال طالبة في "بستان الدم"، وكانت أول مرة تسافر فيها بمفردها، وكانت تجلس في غرفة بمفردها ولا تحب الاختلاط.



3- سبب الصداقة

رغم الصداقة القوية التي جمعتهن، فإن الفنانة "يسرا" أوضحت أن العمل بالمجال الفني هو سبب صداقتهن، موضحة: "البداية كانت في الشغل كله وبقينا أصحاب بعد كدا، في كيميا بتحصل"، وأضافت أنها عملت مع الفنانة "ليلى علوي" في فيلم "أنف وثلاثة عيون"، ولكن لم تجمعهما مشاهد معًا بالفيلم.



4- الصفة المشتركة

تحدثت الفنانة "يسرا" عن الصفات المشتركة التي تجمعهن معًا، قائلة: "إحنا التلاتة قلبنا طيب بجد وبنحب أصحابنا، إحنا أصحاب صحابنا، وبنحب السينما إحنا التلاتة وبنحترم شغلنا جدًا".



5- الأجيال القديمة

كشفت الفنانة "يسرا" عن أحد أسباب نجاحهن، قائلة: "إحنا محظوظين إن إحنا اشتغلنا مع ناس عمالقة مش هييجي زيهم تاني"، وأضافت: "مافيش زي الناس اللي إحنا اشتغلنا معاهم، وكنا محظوظين لإننا بنتعامل معاهم عن قرب".



6- دخول التمثيل

كانت الصدفة البحتة سببًا في دخول "يسرا" المجال الفني، حيث أوضحت: "كنت في المعمورة والسيدة سعاد حسني بتعمل لقطة من فيلم أين عقلي، وكنت أنا في عربية مع أبويا وكان المخرجين والناس حواليها وزحمة، وأنا بابص عليها وباقول الله أنا نفسي أبقى كدا، وفضلت العربية تبعد والمنظر دا قدامي، فات سنتين واشتغلت في السينما صدفة".

وأضافت: "كنت باكلم أستاذ عمر بطيشة في برنامج على الناصية، بيقوللي بتتمني تبقى إيه؟ قولتله عايزة أرقص وأمثل وأغني، وكنت في الراديو وكنت باحب حد اسمه علي، وغنيت أغنية لحد اسمه علي"، وقامت "يسرا" بأداء الأغنية في "صالون أنوشكا".

وعن أول فرصة فكان صاحبها المنتج الراحل عبد الحليم نصر، قائلة: "كلمني في التليفون بعد ما سمعني في الراديو، وكان أهم مدير تصوير في مصر وفي الشرق وكان منتج، واداني أول فرصة"، مشيرة إلى أن أول أجر تقاضته كان 1000 جنيه.





إلهام شاهين:

1- شادية

روت الفنانة الكبيرة "إلهام شاهين" موقفًا مع الفنانة المعتزلة "شادية" عندما شاركتها في فيلم "لا تسألني من أنا"، قائلة: "أنا كان عندي امتحانات وقتها، كنت لا أجرؤ أقول لأشرف فهمي وأنا عيلة لسه وبنت جديدة أجل الأوردر، فلقتني قاعدة حزينة ومهمومة، قالتلي في إيه؟ قولتلها عندي امتحان بكرة وفي كاميرا الساعة عشرة، يعني أنا هاضيع السنة لأني مش هاروح الامتحان، فندهتله وقالتله أشرف أنا بكرة عندي حاجة مش هقدر آجي قبل الساعة أربعة"، موضحة أنها لا يمكن أن تنسى لها هذا الموقف النبيل.



2- دخول التمثيل

تحدثت "إلهام شاهين" عن بداياتها، موضحة أنها لم تكن ترغب في دخول مجال التمثيل، وقالت: "أنا كنت داخلة معهد فنون مسرحية ومختارة فنون مسرحية عشان عايزة أكون مخرجة مسرح استعراضي"، مشيرة إلى أنها أول مرة تكشف عن تلك التفاصيل.

3- أول دور

كشفت "إلهام شاهين" عن أول مشهد مثلته، قائلة: "كان بيدرسلي الأستاذ كمال ياسين، وهو كان عنده مسرحية هيعملها اسمها (حورية من الجنة)، وقاللي أنا عايزك، فقولتله لا أنا مابعرفش أمثل ولا عايزة أمثل خالص"، موضحة أنه اختارها تحديدًا لهذا الدور لأنها لم تتقن التمثيل وكان هذا ما يرغبه في بطلة المسرحية، وأشارت إلى أن والدها كان يعارض تمثيلها في البداية، ولكنه وافق بعد ذلك.



4- شبيهة فاتن حمامة

أوضحت الفنانة "إلهام شاهين" أنها حملت لقب "شبيهة فاتن حمامة" في أحد البرامج مع الإعلامية "أماني ناشد"، وقالت: "ماكنتش تعرف اسمي، وأنا كنت باقولها فرحانة إن بيقولوا عليا كدا، والبرنامج دا جابلي سيناريوهات كتير عشان قالوا عليا شبيهة فاتن حمامة"، موضحة أن أول مشهد لها في السينما كان مع الفنان "عادل إمام" في فيلم "أمهات في المنفى".



ليلى علوي

1- الإذاعة

عن دخولها المجال الفني أوضحت الفنانة "ليلى علوي" أنها بدأت من الإذاعة"، قائلة: "طول عمري باحب السينما والمسرح والأوبرا، ودي كانت أحلى فسحة بالنسبة لي، ودا كان بيبقى العقاب بتاعي لو ماجبتش درجات كويسة"، وأضافت: "كان أبويا بيفكر من كتر ما كان بيحب الباليه والأوبرا إني أطلع باليرينا، وبعدين دخلني معهد الباليه وعملت امتحان وسقطت، لإن عندي (فلات فوت)".

وبكت الفنانة ليلى علوي في أثناء تذكرها والدتها، قائلة: "والدتي كانت بتشتغل في الإذاعة في البرنامج الأوروبي، وأنا كنت معاها وأنا صغيرة وشافوني في الإذاعة جنبها، ودخلت امتحان في برنامج (عمو حسن شمس( وكان عندي 7 سنين".

2- السينما

عن التحول من الإذاعة إلى السينما والتليفزيون، قالت "ليلى": "أول فيلم كان اللي رشحني ليه مدام هدى سلطان، وشافني الأستاذ عاطف سالم في المسرح، وبعدين كان (البؤساء) كنت في تالتة إعدادي، وكنت باخلص المدرسة تيجي الأستاذة ناهد فريد شوقي تاخدني ونروح اللوكيشن، وأول مشهد ليا كان مع الأستاذ يوسف وهبي".

3- هندسة ميكانيكا سيارات

لم تكن الفنانة "ليلى علوي" ترغب في استكمال مسيرتها الفنية، قائلة: "ماكنتش ناوية أستمر في التمثيل، لما دخلت ثانوي دخلت علمي رياضة عشان عايزة أطلع مهندسة ميكانيكا سيارات"، ما تسبب في ضحك الجميع، وأوضحت أنها دخلت معهد السينما عاما واحدا بهندسة الديكور بعد عدم حصولها على مجموع يوافق كلية الهندسة.



4- نادية لطفي

كشفت الفنانة "ليلى علوي" عن علاقتها بالفنانة القديرة "نادية لطفي"، قائلة: "بدايتي بمعرفة مدام نادية لطفي إني قابلتها مرة في مهرجان أسوان، ولما بتتفرج عليا في حاجة بتكلمني تباركني"، وأضافت: "أفتكر إن مدام ليلى مراد كانت بتكلمني تباركلي على الأعمال".

