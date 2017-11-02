سحر نصر تلتقي شركات أدوية أمريكية لضخ استثمارات في مصر

التحرير

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، اليوم الخميس، عددا من مسئولي الشركات الأمريكية المستثمرة في مجال الأدوية في مصر، على هامش منتدى التنافسية والاستثمار، والذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.

وحضر اللقاء سمير خليل ممثل عن شركة فارما للأدوية، محمد قنديل العضو المنتدب لشركة أبوت الأمريكية في مصر، سري نوار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر الأمريكية في مصر، أشرف الخولي مدير العلاقات الحكومية بالشركة، رامي قوسة المدير التنفيذي لشركة إم إس دي الأمريكية، نهى سالم مدير السياسات والإعلام بالشركة، وأليكسيس مورياند العضو المنتدب لشركة سانوفي في مصر.

وأوضحت نصر أن مصر ترحب بالمستثمرين الأمريكيين، وتقوم بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، وأصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون، كما وافق المجلس على قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات، من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين، من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين، وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

وذكرت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.

وأعرب ممثلو شركات الأدوية عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تعد أحسن سوقا يمكن أن يكون مركزا للاستثمار في مجال الأدوية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وعدد كبير من السكان.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جرايم روبرتسون مدير إدارة إفريقيا بشركة جيلياد ساينسز العاملة في مجال الأدوية، وبحث الجانبان، زيادة استثمارات الشركة في مصر، إذ تعتزم الشركة إنتاج عدد من العقاقير الطبية في مصر، لعلاج من الفيروسات وتصديرها لأسواق في القارة الإفريقية، وأوضح روبرتسون أن مصر لديها مقومات وبنية أساسية مناسبة، لإنتاج العقاقير الطبية خاصة عقار علاج فيروس سي.