«تعليم البرلمان» تهاجم طارق شوقي: لا يعرف دور اللجنة ولا يشاركنا خطط التطوير

التحرير

لا تزال أزمة أعضاء مجلس النواب، وتحديدا نواب لجنة التعليم، مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم مستمرة، بعد حالة الغضب التي انتابتهم، مما اعتبروه «تجاهل» الوزير لهم بعد عدم حضوره الاجتماع الأخير.

وشهدت لجنة التعليم أزمة بين النواب والحكومة الثلاثاء الماضي، حيث شن النواب هجومًا حادًا على وزير التعليم، واتهم النواب الوزير بعدم احترام البرلمان بسبب عدم حضوره اجتماع تطوير التعليم.

ورغم تأكيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب اعتذار شوقي عن الحضور يوم الخميس الماضي، واحترامه للبرلمان، فإن هذا الاعتذار لم يشف غليل النواب.

النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، قالت في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بأسباب الاعتذار المفاجئ للوزير، مؤكدة أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الأحد ١٩ نوفمبر الجاري، عقب انتهاء مؤتمر الشباب، حيث يشارك الوزير في مؤتمر الشباب المقام في شرم الشيخ الذي يتضمن فى المحور الرئيسى له قضايا هامة للتعليم وسيتم الإعلان عن قرارات هامة للتعليم خلاله.

وأضافت: «سنستمع لمبررات الوزير في الاعتذار، خاصة أن هناك عددا كبيرا من النواب غير مقتنعين بغيابه عن مثل هذا الاجتماع، خاصة أنه كان مفاجئا لجميع أعضاء اللجنة، وأيضا كان مفاجئا لقيادات وزارة التعليم الذين حضروا».

وأشارت نصر إلى أن تجاهل الوزير للجنة لم يكن فقط في غيابه عن الاجتماع، ولكن في عدم مشاركة اللجنة التي تضم شخصيات على كفاءة عالية في مجال التعليم، في الخطط والتعديلات والقرارات التي يتخذها الوزير.

وأضافت: «في بداية لقاء الوزير معنا عرض خطة عامة فقط لإصلاح منظومة التعليم في مصر، مثل نظام التقييم، لكن لم يبلغنا بكيفية التنفيذ، فحتى الآن لم يستقر على طريقة التقييم على مدى السنوات الثلاث الخاصة بالثانوية العامة، رغم أنه أصدر قرارًا بإلغاء شهادة الثانونية العامة والذي سيفعل من العام الدراسي المقبل، أي بعد بضعة أشهر».

وتابعت: «وزير التعلم لا يشركنا في الخطط التنفيذية، بدعوى أنه جانب تنفيذي ليس من شأن البرلمان، وهو خطأ في فهم الوزير لدور مجلس النواب، خاصة أن من بيننا رؤساء جامعات ونواب رؤساء جامعات، ومنا من تقلد أرفع المناصب في مجال التعليم ولدينا الخبرة والدراية الكافية».

وأكدت نصر أنه لا يوجد تفسير واضح لتجاهل الوزير للبرلمان، ولا بد أن يسأل في هذا، خاصة أننا أبلغناه أكثر من مرة أن الدور الرقابي يتضمن المشاركة في خطط التطوير والمقترحات أو التعديلات التي يتخذها الوزير، لكنه لا يشارك البرلمان فيها.

النائب سمير غطاس اتفق مع سابقته، في عدم فهم الوزير دور لجنة التعليم بالطريقة الصحيحة، فالاعتذار عن حضور اجتماع هام في لجنة التعليم بشكل مفاجئ يؤكد عدم فهم الوزير مهام اللجنة، كما أن الوزير سبق أن صرح من قبل أن اللجنة ليس لها علاقة بقرارات الوزير.

وأضاف: «لا بد من إعادة النظر في العلاقة بين الوزير والمجلس، فالوزير يعتقد أن دور اللجنة الموافقة على قراراته وهذا خطأ، فاللجنة تشاركه في اتخاذ القرارات قبل إعلانها».