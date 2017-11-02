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حساسين منتقدًا قرار وزير التعليم: سيؤدي لارتفاع نسبة الأمية

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حساسين منتقدًا قرار وزير التعليم: سيؤدي لارتفاع نسبة الأمية حساسين منتقدًا قرار وزير التعليم: سيؤدي لارتفاع نسبة الأمية

التحرير

حذر الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، من ارتفاع نسبة الأمية التعليمية بين تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية بسبب القرار الذي وصفه بـ«الخاطئ وغير المدرس والفردى»، الذى أصدره الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بإلغاء الامتحانات الشهرية لجميع الصفوف الدراسية واستبدال بدرجات الامتحانات الشهرية التقديرات.

وأكد حساسين فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، أن هذا القرار وغيره من القرارات العشوائية والفردية التى يتخذها الدكتور طارق شوقى ستخلق سوقًا جديدة لظاهرة الدروس الخصوصية فى مجال نظام التقديرات الذى قرره الوزير ولا أحد يعرف أسبابه أو معالمه.

وتساءل: «لماذا يتخذ هذا الوزير القرارات الفردية وغير المدروسة والتى ستكون لها آثارها السلبية على العملية التعليمية وتخرج أجيالًا جديدة تضاف لكارثة محو الأمية فى ».

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التحرير

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