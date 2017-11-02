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ضبط هارب انتحل صفة شرطي للنصب على جمعية خيرية بالإسكندرية

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ضبط هارب انتحل صفة شرطي للنصب على جمعية خيرية بالإسكندرية ضبط هارب انتحل صفة شرطي للنصب على جمعية خيرية بالإسكندرية

التحرير

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير انتحل صفة مقدم شرطة بمصلحة السجون، وقيامه بالنصب والاحتيال على مؤسسة خيرية، والاستيلاء على 400 الف جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على تقديم المساعدات لهما في حالات الغارمات المحبوسين.

وتبين أن المتهم"ع. م."، 40 سنة، هارب من 22 حكم قضائي، بلغت جملتها بالسجن 14 سنة، قام بالنصب على مدير بوزارة المالية وورئيس مجلس إدارة شركة خاصة، قائمين على الأعمال الخيرية بالجهود الذاتية بدور المسنين والأيتام وحالات الغارمات.

وأمكن ضبطه وبحوزته شيك مصطنع ومبلغ 1500 جنيه، و2 كارت ائتمان، و3 هواتف محمولة، وحُرر محضر أحاله اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إلى النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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