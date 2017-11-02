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أسقف مغاغة يتضامن مع مطران المنيا ضد بيان المحافظ

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أسقف مغاغة يتضامن مع مطران المنيا ضد بيان المحافظ أسقف مغاغة يتضامن مع مطران المنيا ضد بيان المحافظ

التحرير

أصدر الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة التابعة لمحافظة المنيا، بيانًا يتضامن فيه مع الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، من تكرار غلق الكنائس.

وجاء نص البيان:

نيافة الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، والآباء الوكلاء، ومجمع الآباء الكهنة، وشعب الإيبارشية.. تأثرنا كثيرًا، بل الحزن يملأ قلوبنا، بسبب تكرار الأحداث مع أخينا وأبينا،نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، ومع شعب الإيبارشية هناك، من تجاوزات الخارجين عن القانون، وإهانات ضد  الأقباط وضد المقدسات، وتأدية الشعائر الدينية، التى يكفلها الدستور والقانون المصري.
وتابع البيان، إننا نعلن وقوفنا وتضامنا، مع شعب إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، قيادة روحية وشعبًا، في حقوقهم المشروعة التى يطالبون بها.

وطالب البيان أجهزة العليا بالدولة والمحلية بالمحافظة، بإعادة النظر في حل مشاكل الأقباط، فيما يخص دور العبادة، وتأدية الشعائر الدينية، لأنه بالفعل توجد مشكلة حقيقة، بمختلف الإيبارشيات بالمحافظة.

ونرجو من الإعلام أن يتحرى الدقة وينتقي الألفاظ والعبارات التى يدلي بها، فيما يخص وطنية الأقباط ولا يشكك فيها، لأن وطنيتنا مسجلة في التاريخ بأحرف من نور، وشهد ويشهد لها الجميع.

وكانت محافظة المنيا أصدرت بيانًا يوم الأحد الماضي: تحت عنوان: "محافظ المنيا: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم".

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التحرير

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