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عبد العال لـ«الأمن القومي الأمريكي»: «الجمعيات الأهلية» لم يُفعل

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عبد العال لـ«الأمن القومي الأمريكي»: «الجمعيات الأهلية» لم يُفعل عبد العال لـ«الأمن القومي الأمريكي»: «الجمعيات الأهلية» لم يُفعل

التحرير

عقد وفد البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لقاء مهما فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، وهو مجلس تابع للرئاسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومى والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، وهو جزء من المكتب التنفيذى للولايات المتحدة.

وأشار وفد البرلمان، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن المباحثات تطرقت خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا الأمنية التى تهم كلا الجانبين، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بعض قضايا السياسة الخارجية محل الاهتمام المشترك، سواء ما يتعلق منها بملف المصالحة الفلسطينية الذى أنجزته مؤخرًا، أو ما يتعلق بالأزمات الساخنة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الأزمتان السورية والليبية، حيث كان هناك اتفاق فى وجهات النظر على أهمية الحل السياسى لتلك الأزمات، وبما يحافظ على مقدرات الدولة الوطنية، دون إغفال محاربة التنظيمات الإرهابية.

وكشف البيان أن الحديث تطرق إلى طبيعة العلاقات العسكرية المصرية مع شمال كوريا، حيث أكد  الدكتور على عبد العال، على أنه لا توجد أى علاقات تعاون عسكرى مباشر أو غير مباشر، لافتًا إلى أن رئيس الأركان المصرى أصدر بيانا منذ ثلاثة أشهر أعلن فيه هذا القرار.

وعن قانون الجمعيات الأهلية، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القانون من صنع الإنسان وليس قرآنا أو دينا سماويا لا يمكن تعديل بعض مواده أو البنود الواردة فيه، مضيفا أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد وبالتالى لم يتم تفعيل القانون، وأن مصر وحتى تاريخه تعمل تحت مظلة القانون القديم.

وتابع: «القانون الجديد يتفق والمبادئ الأساسية المتعارف عليها عالميا وهى الإفصاح والشفافية والمساءلة ولم يخرج عما هو موجود فى كثير من الدول، ومع ذلك إذا ظهر مع تطبيقه معوقات فمن الممكن تعديلها، والدستور الأمريكى ذاته عدل أكثر من عشر مرات فى بداية تطبيقه، وهو أمر وارد بعد التطبيق الفعلى».

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