مايسة شوقي توضح تفاصيل اقتحام مكتبها بوزارة الصحة.. الرئاسة لم تخطرني

التحرير

فوجئت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة أول من أمس الثلاثاء في أثناء إلقائها محاضرة ضمن ورشة تدريبية لطلبة البرنامج الرئاسي بالمعهد القومي للتخطيط، بمندوبين من الوزارة يقتحمون مكتبها ويجردون محتوياته ويأخذون كل الملفات الموجودة ونقل متعلقاته إلى مكتب مجاور دون علمها أو استئذانها.

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب الوزير إن الاقتحام كان في مكتبيها بالمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان في نفس التوقيت، مؤكدة أنها أكملت يومها التدريبي بصورة طبيعية رغم علمها باقتحام مكتبها، ولم توقف المحاضرات ولم تذهب اليوم إلى مكتبها بالمجلسين لحضورها اجتماعا خارجيا.

وأكدت شوقي لـ"التحرير" أنها لم يتم إخطارها رسميًا حتى الآن من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو وزارة الصحة بإنهاء عملها في المجلسين، خاصة أنها تم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية، منذ يوم 26 ديسمبر 2015 لإدارة ملف السكان والأمومة والطفولة في مصر.

فيما أوضح مصدر خاص بوزارة الصحة أن الوزير كلف الدكتورة عزة العشماوي، مقرر المجلس القومى للأمومة والطفولة لأمانة المجلس، خلفًا لشوقي، وجاءت إلى مكتبها أول من أمس وطلبت فتح الجناح الخاص بمكتب الأمين العام لتسلم مهام عملها الجديد، ولكن رفضت السكرتارية تنفيذ ذلك دون الرجوع للأمين العام.

هنا أخطرت العشماوي، إدارة الشئون القانونية والمالية والإدارية بالوزارة لتصل بعد ساعة لجنة من الوزارة لكسر المكتب وجرد محتوياته وتسليمها مقره.