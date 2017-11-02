تعرفي على أكثر 10 أشياء خطورة في مطبخك

مصراوي Masrawy

كتبت- نانسي فايز الرويني:

ذكر موقع "برايت سايت" بعض الأشياء التي نستخدمها في المطبخ بشكل يومي، لكنها تعتبر من بين الأكثر خطورة في مطبخك، لهذا نستعرضها لك، حتى تتوخي الحذر عند استخدامها.

1- علب تخزين المواد الغذائية البلاستيكية

بعض الشركات المصنعة تقوم بإضافة بعض المواد الكيميائية، داخل الحاويات البلاستيكية لتخزين الطعام، التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة.

2- حوض المطبخ

وجود بقايا جزيئات الطعام في الحوض لبعض الوقت، تبدأ في خلق أرض خصبة للبكتيريا مثل السالمونيلا وغيرها التي تسبب أمراض خطيرة.

3- إسفنج المطبخ

تنمو البكتيريا بسرعة كبيرة داخل إسفنج المطبخ، ولقتل البكتيريا، يمكنك إدخال الإسفنج وهو رطب في الميكرويف، أو وضعها داخل غسالة الأطباق في دورة طويلة وأكثر سخونة.

4- مناشف اليد

مناشف المطبخ هي واحدة من أهم الأشياء في مطبخك، لكنها وسيلة لوصول البكتيريا إلى طعامك، لذلك يجب غسلها باستمرار، ويجب غسل يديك قبل استخدامها، ثم مرة أخرى أثناء الطهي.

5- السكاكين

يجب توخي الحذر من السكاكين الحادة، حيث أنها قد تنزلق عند محاولة قطع أي شيء، ويمكن أن تضر بيديكِ أو أجزاء الجسم الأخرى.

6- معطرات الجو

المواد الكيميائية الموجودة في جميع أنواع معطرات الهواء، يمكن أن تسبب تلف الرئة أو السرطان، لذلك من الأفضل تهوية المطبخ الخاص بك وإخراج القمامة بانتظام.

7- فرن الغاز

يجب التحقق دائمًا من أزرار الإيقاف والتشغيل قبل الذهاب إلى النوم أو مغادرة المنزل، لزيادة الأمان لكي وللآخرين، وتجنب مخاطر الغاز المفرج عنهم من الشعلات.

8- مفرمة اللحم

مفرمة اللحم قوية جدًا، لذلك يجب الحفاظ على أصابعك بعيدًا عن أداة الفرم، ولابد من استخدام الأداة الخاصة بدفع اللحوم إلى الأسفل في المفرمة، حتى لا تضر بيديك.

9- لوحات التقطيع

يجب دائمًا استخدام لوحات تقطيع منفصلة لللحوم والخضروات، حيث أن اللحوم تحتوي على بكتيريا تسبب أمراض خطيرة، ويجب التخلص من اللوحات التالفة أو المشققة لأن هذة الشقوق هي أماكن مثالية للبكتيريا.

10- صناديق القمامة

يجب أن لا تضع أصابعك في صناديق القمامة داخل المنزل، حتى لو كنت تريد إسقاط شيء داخلها، ولا تحاول سحب أي شيء منها بيديك.