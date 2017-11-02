بكت على «مبارك» وانفصلت عن سناء شافع لهذا السبب.. 15 معلومة عن ندى بسيوني

التحرير

شهدت فترة الثمانينيات والتسعينيات أوج تألقها الفني، وظن الجمهور أنها ستواصل مسيرة النجومية، خاصة لما تمتلكه من مقومات جمالية، وموهبة فنية مميزة، لكن بدأ مؤشر نجوميتها ينخفض رويدا رويدا مع دخول الألفينات، حتى صارت نادرة الظهور في الأعمال الفنية، وإن ظهرت يكون من خلال أدوار صغيرة، ومع ذلك ظلت حديثة الجمهور لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنانة ندى بسيوني.

1- اسمها بالكامل "ندى محمد مصطفى بسيوني".

2- ولدت في 2 نوفمبر 1963.

3- بدأت التمثيل في سن الثالثة، بتشجيع من جارتها الفنانة سميرة عبد العزيز لوالدتها.

4- شاركت في عدد من المسرحيات بالمرحلة الابتدائية والإعدادية.

5- فور إتمامها دراسة المرحلة الثانوية، شاركت في أحد الإعلانات الشهيرة.

6- سافرت إلى النمسا للحصول على دبلومة "culture"، والتي تتيح لها دراسة التمثيل والإخراج والفنون التشكيلية، إلا أنها بعد عام من الدراسة باللغة الألمانية قررت العودة إلى مصر.

7- حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

8- تم تعيينها معيدة في المعهد بتكليف رسمي، حيث كان الفارق بينها وبين المركز الثاني 200 درجة، وفق ما صرحت به ببرنامج "صح النوم"، مع الإعلامي محمد الغيطي.

9- اكتشفها المخرج الكبير عبد المنعم شكري، ليقدمها كوجه جديد في فيلم "الجوهرة"، عام 1999، بدور "إلهام المرعشلي"، وسط نجوم كبيرة.

10- رغم دخولها المجال المهني، فإنها قامت بعمل دبلومة في الإخراج عام 1995، وتمهيدي ماجستير 1997، وكان موضوع رسالتها في المسرح العربي المعاصر.

11- حاصلة على دبلومة في التمثيل مع المخرج الفرنسي "بير دو بوش" في إسطنبول.

12- على المستوى العملي شاركت فيما يزيد على 100 عمل فني، ما بين أفلام سينمائية مثل: "سلام مربع للستات، إحنا أصحاب المطار، حائط البطولات، صياد، عيش الغراب، اللعبة القذرة"، ومسلسلات أشهرها: "أريد رجلًا، الإمام محمد عبده، قضية معالي الوزيرة، الخفافيش، مسك الليل، غريب الدار"، ومسرحيات منها: "ترا لم لم، نازلين المحطة الجاية، يا مسافر وحدك".

13- تزوجت مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع، الذي كان أستاذها بمعهد التمثيل، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "مايا" قبل أن تنفصل عنه لتتزوج من المخرج السينمائي الراحل "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلاً بسبب وفاته.

14- أوضحت أن سبب انفصالها عن المخرج سناء شافع لم يكن بسبب إدمانه الهيروين كما يروج البعض، وإنما بسبب فارق السن بينهما وعدم التفاهم مما أدى إلى الانفصال.

15- قالت إنها عانت كثيرًا في العام الذي شهد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحة أن الرئيس الأسبق حسني مبارك "صعب عليها" عندما رأته في القفص ودمعت عيناها لذلك، حسب قولها، وهو ما عرضها لانتقاد واسع وقتها.