هاجمت ثورة «25 يناير» ولهذا السبب ارتدت الحجاب.. 13 معلومة عن عفاف شعيب

التحرير

واحدة من أعضاء "حزب الفنانات المحجبات" الذي تم تدشينه على يد إمام الدعاة، الشيخ محمد متولي الشعراوي، بداية من ثمانينيات القرن الماضي، الذي انضمت له فنانات كثيرات، تخلين عن المجد وأضواء الشهرة في أوج التألق، وتحولن إلى مثار جدل، كما سقطن في مرمى نيران البعض، بعدما اتجه معظمهن لتقديم البرامج الدينية على قناة "اقرأ"، التي كانت قبلة "الفنانات التائبات" في ذلك الوقت، لكنها لم تعتزل الفن كغيرها، واستمرت بعد فترة ابتعاد في المشاركة بأعمال فنية مختلفة لا تخل بقيم الحجاب، على حد وصفها.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة عفاف شعيب.

1- اسمها بالكامل "عفاف أحمد علي شعيب".

2- ولدت في 2 نوفمبر 1948، بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة.

3- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1972.

4- بدأت مشوارها الفني من بوابة الدراما التليفزيونية، واستطاعت أن تجذب أنظار المخرجين إليها بموهبتها الفريدة، خاصة بعد دورها في مسلسل "الشهد والدموع" عام 1983.

5- شاركت فيما يقرب من 120 عملا فنيا ما بين أفلام مثل: "انتحار مدرس ثانوي، الأونطجية، ضد الحكومة، أمان يا دنيا، البر التاني، زان"، ومسلسلات أشهرها: "العار، الكيف، الإخوة أعداء، آدم، الإمام الشافعي، عدى النهار"، ومسرحيات أبرزها: "ابن البلد، ماكانش ع البال، جواز ع الهوا".

6- تزوجت من المنتج رياض العريان، والد المخرج طارق العريان (زوج المطربة السورية أصالة)، ولكنها انفصلت عنه قبل رحيله.

7- في أوائل التسعينيات فاجأت الجمهور بارتدائها الحجاب وابتعادها عن الفن.

8- روت في حوار صحفي سابق كواليس ارتدائها الحجاب قائلة: "بعد أن توفي أخي جاءتني رؤيا له وهو يقول لي: الدنيا فانية ولا تجري وراءها لأنها كلها متاع زائلة ولا تستحق أن نخسر الآخرة من أجلها"، وتابعت: "بعدها وجدت صديقتي ياسمين الخيام تضع الحجاب وتنصحني أيضا بفعل ذلك، ووقتها كان معروضا عليَّ أعمال فنية كثيرة جدا من أفلام سينمائية ومسلسلات، ولذلك لم أفكر أبدا في خطوة ارتداء الحجاب"، وأضافت: "في يوم جمعة، دعوت لله أن يقودني إلى فعل الخير لنفسي، وبحركة لا إرادية وجدت نفسي أذهب إلى دولاب الملابس وأخرج منه طرحة كنت أحضرتها من مكة وأرتديها، وهي كانت الطرحة الوحيدة المتبقية في منزلي".

9- صرحت بأنها فكرت في اعتزال الفن بعد ارتدائها الحجاب، ولكنها تراجعت بعد حديثها مع الشيخ متولي الشعراوي الذي قال لها: "اعملي بحجابك هذا ولكن عليك أن تحترميه"، وكان يقصد من ذلك أن الحجاب ليس مظهرا فقط ولكن فعل أيضا، ولذلك قررت أن تعود إلى الفن ولكن بالمحافظة على احترام حجابها.

10- قدمت لفترة قصيرة برنامجا دينيا على قناة "اقرأ"، لكنه لم يستمر.

11- أكدت أنها كانت تواظب على حضور الجلسات الدينية، كما أنها كانت تقيمها في منزلها أحيانا، ولكنها أوضحت أن أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير أوقف عقد تلك الجلسات في منزلها ومنزل جميع صديقاتها المحجبات.

12- هاجمت ثوار 25 يناير، بحجة أنهم أوقفوا الحياة في شوارع القاهرة، حتى إن ابن أختها لا يستطيع أكل "الريش"، بسبب أن محلات الكباب مغلقة، وكذلك ابنة شقيقها تعجز عن شراء "البيتزا"، وهي التصريحات التي فتحت عليها النيران آنذاك، وعرضتها لموجة عاتية من الهجوم والسخرية.

13- دافعت بشدة عن الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، قائلة: "الخير كله كان على إيده، وكنا بنرجع من شغلنا الساعة 4 الفجر بدون ما حد يتعرضلنا"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن هجومها على ثوار 25 يناير قائلة: "دول ولادي".