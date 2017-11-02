غدا طقس معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 24

التحرير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى بعض المناطق في الوجه البحرى ومدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غريبة معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المترـ وحالة الرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 18 24

وسط الدلتا 18 24

الإسكندرية 19 24

بلطيم 18 24

مطروح 18 23

السلوم 15 22

سيوة 14 24

بورسعيد 20 24

دمياط 19 24

العريش 13 24

رفح 13 23

الإسماعيلية 15 25

السويس 15 25

رأس سدر 17 24

نخل 8 22

نويبع 20 24

طابا 12 23

كارتين 8 19

الطور 17 24

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 20 28

مرسى علم 20 28

الفيوم 16 25

بني سويف 15 25

المنيا 15 25

أسيوط 13 25

سوهاج 17 25

قنا 15 28

الأقصر 15 29

أسوان 16 29

أبو سمبل 16 28

الوادي الجديد 16 26

شلاتين 22 28

أبو رماد 20 27

رأس حدربة 21 26

حلايب 23 26

