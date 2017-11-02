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العصار يلتقي وفدا من تنزانيا لبحث مجالات التعاون

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العصار يلتقي وفدا من تنزانيا لبحث مجالات التعاون العصار يلتقي وفدا من تنزانيا لبحث مجالات التعاون

التحرير

استقبل محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، موديستوس كيبيليمبا، مدير وكالة الاستخبارات والخدمات الأمنية بتنزانيا (TISS)، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والتنزاني.

وأكد العصار تبني الوزارة توفير كل مطالب واحتياجات الجانب التنزاني، سواء العسكرية أو المدنية، ودعم كل ما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأعرب كيبيليمبا عن تقديره للإمكانيات الهائلة التي تمتلكها الشركات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكدا أن تنزانيا مهتمة بالعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع ، بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، ومعربا عن تقديره لدور مصر الحيوي في إفريقيا والعالم.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والوفود بين الجانبين، من أجل التعرف على الإمكانيات التي يمتلكها كل جانب على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية بين الطرفين.

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التحرير

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