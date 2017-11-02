إحباط محاولة هجوم على ارتكاز أمني ومقتل 5 تكفيريين بشمال سيناء

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أعلنت القوات المسلحة عن نجاح عناصر الجيش الثاني الميداني شمالي سيناء، في إحباط إحدى المحاولات الإرهابية باستهداف أحد التمركزات الأمنية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني واصلت بالتعاون مع القوات الجوية أحكام سيطرتها الأمنية على مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء، إذ تمكنت القوات من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية، وتم رصد محاولة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة لمحيط الكمين وتم مبادراتهم بإطلاق النيران، ما أدى إلى فرار تلك العناصر والاختباء في أماكن قريبة، وطاردت القوات الجوية العناصر الإرهابية الهاربة وتمكنت من قتل 5 تكفيريين وإصابة 6 آخرين وتدمير سيارة دفع رباعي واثنين من المباني حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلها.