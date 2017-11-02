«الكهرباء» تعلن عن تقديم 16 برنامجا تدريبيا للفلسطينيين

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شهد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج 17 متدربا من دولة فلسطين فى دورتين تدريبيتين تحت عنوان "كيفية تحقيق توازن الطاقة ومؤشرات الطاقة"، و"المراجعة الفنية الداخلية"، وذلك في إطار التعاون الثنائى بين جمهورية مصرالعربية وحكومة اليابان لبناء كوادر قادرة على تشغيل وصيانة المنظومة الكهربائية، للكوادر الفلسطينية.

وأوضح الدسوقي في تصريحات، اليوم الخميس، أن هذه الدورات تهدف للمساهمة فى تنمية الموارد البشرية الفلسطينية فى مجال الكهرباء لتحسين الخدمة المقدمة فى الأراضى الفلسطينية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقديم عدد 16 برنامجا تدريبيا فى المجالات الفنية والإدارية لعدد 116 متدربا فلسطينيا من العاملين بشركة الكهرباء الفلسطينية المحلية خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وأكد رئيس الشركة القابضة للكهرباء، حرص قطاع الكهرباء والطاقة المصرى على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من هذه الدورات التدريبية لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون مع دول الجوار بما يعود بالنفع على كل الأطراف.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم والتى تم من خلالها المزج بين التدريب النظرى والعملى وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر.