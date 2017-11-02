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منها صني وفيرنا.. تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

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التحرير

استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما بعد أن ارتفعت الإصدارات الجديدة بشكل واضح، مما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث إن السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفرولية لانوس" وغيرها، لم تعد أسعار تلك الإصدارات في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

يتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق فى  السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها فى سوق السيارات من 2005 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 350 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

هيونداي إلنترا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2003 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 80 ألفا إلى 330 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق.

هيونداي فيرنا

تعد أشهر سيارات القائمة في مصر، وتعرض موديلاتها من 2002 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 50 ألفا وتتصاعد تدريجيا حتى 210 آلاف جنيه.

رينو لوجان

واحدة من السيارات الأشهر في مصر، وتعرض موديلاتها في الوقت الحالي من 2010 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 95 ألفا وحتى 280 ألف جنيه.

مازدا 3

واحدة من السيارات التي استطاعت أن تثبت نفسها بقوة منذ منتصف العقد المضي، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2008 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيا من 120 ألفا إلى 360 ألف جنيه.


بيجو 301

على الرغم من عمرها القصير في السوق المصرية، فإنها لاقت استحسانا واسعا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ عام 2014، بأسعار تتراوح من 180 ألفا إلى 300 ألف جنيه.

كيا بيكانتو

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية في الوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، جذب شرائح غير النساء في مصر، ويتراوح سعرها بين 70 و270 ألف جنيه للموديلات من 2005 وحتى 2017.

كيا سيراتو

تعد منافسة "هيونداي إلنترا" الأولى في السوق المصرية، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2005 وحتى 2016، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 320 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.


بروتون جين 2

حققت نجاحًا وانتشارًا واسعين على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتعرض موديلاتها من 2006 وحتى 2016 بأسعار من 75 ألفا إلى 200 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية فى الوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

 

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التحرير

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