اعتزل بسبب «فساد الوسط الفني».. 10 معلومات عن هادي خفاجة

التحرير

حظى الأطفال في السينما المصرية بشهرة خاصة، وذلك لندرتهم وسعي المخرجين الدائم للبحث عن الموهوبين منهم، إذ كان ولا يزال الطفل عنصرا هاما في الدراما، بل إنه يرتقي لأدوار البطولة في الأفلام الأمريكية، ومؤخرا تسربت تلك الثقافة إلى مصر، لكن بمرور الوقت يصبح الطفل مراهقا ثم شابا، فتهجره الأدوار رويدا رويدا، خاصة وإن حقق شهرة واسعة أثناء طفولته، ومن بين هؤلاء الأطفال كان "هادي خفاجة"، الذي أفنى طفولته بين "بلاتوهات" التصوير، ثم انتهى به المطاف بالاعتزال المبكر لعدم احترام المهنة له، على حد قوله.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن هادي خفاجة.

1- ولد في 2 نوفمبر 1995.

2- تربى في أسرة فنية، ولديه شقيقان يعملان في الفن هما "شادي" و"فادي".

3- شقيقه الأكبر "شادي" هو أحد أبناء مسلسل "يوميات ونيس"، بينما "فادي" شارك في فيلم "ناصر 56"، مع الفنان أحمد زكي.

4- بدأ التمثيل وهو في سن الثالثة.

5- الظهور الفني الأول له كان من خلال مسلسل "الضيف الصغير"، عام 1998.

6- شهرته الحقيقية بدأت بتقديمه دور "سعيد" في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، مع الفنان الراحل نور الشريف، عام 2001.

7- شارك فيما يزيد على 50 عملا فنيا ما بين مسلسلات أشهرها: "فارس بلا جواد، حدائق الشيطان، سوق الزلط، أنا وهؤلاء، عباس الأبيض في اليوم الأسود"، وأفلام سينمائية منها: "بدون رقابة، يوم ما تقابلنا، صياد اليمام، شعبان الفارس، أبو علي"، وقد اشتهر في الفيلم الأخير بدور الأخ الأصغر لكريم عبد العزيز.

8- ظهر مع شقيقيه "هادي وفادي" في مسلسل "الناس في كفر عسكر"، وكذلك مسلسل "كفر الطيب"، كما يشترك الثلاثة في شركة إنتاج ودعاية وإعلان.

9- صرّح الأخ الأوسط "فادي" بأن الجمهور لا يستطيع التفرقة بين الإخوة الثلاثة، وبين أعمالهم الفنية، وعندما يقابلهم المعجبون في الشارع عادةً ما ينسبون أعمالهم إلى بعضهم بشكل خاطئ، وذلك في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

10- فاجأ الجمهور بقرار اعتزاله التمثيل في مصر، وتسليم كارنيه نقابة المهن التمثيلية للنقيب أشرف زكي، فكتب على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله هاكمل مستقبلي الفني في دولة تانية بتقدر الإنسانية قبل المواهب، وده قرار نهائي بجد بيني وبين نفسي مش هارجع فيه"، وذلك على خلفية أزمة مع الفنان محمد سعد ببرنامج "وش السعد"، حيث شرح في لقاء تليفزيوني مع برنامج "90 دقيقة" أنه كان أحد المشاركين بحلقة من البرنامج، وتم الاستغناء عنه قبل التصوير بيوم واحد واستبدال شخص آخر به دون علمه، وهو ما وصفه بفساد في الوسط الفني.