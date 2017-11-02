محافظ القليوبية يحظر تجميل الشوارع بسبب «خناقة نواب»

التحرير

تعليمات مفاجئة هي الأولى من نوعها، أصدرها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بوقف حملة "طور شارعك"، التي يقوم خلالها أهالي حي شرق شبرا الخيمة، بتجميل وتنظيف الشوارع ورصفها ببلاط "الإنترلوك"، غير أن المحافظ اعترض على التجميل والنظافة!!.

مبادرة "طور شارعك" تقوم على جمع تبرعات الأهالي ومساهمات بعض رجال الأعمال، ويشرف عليها حي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، دون أن تكلف خزينة الدولة أية أموال، غير أن بعض نواب البرلمان هاجموا المبادرة على اعتبار أن القائمين عليها منافسين في انتخابات المجلس، ما عاد بالمواطنين للنقطة صفر، وهدم أحلام الشباب في شوارع نظيفة بعدما استجاب المحافظ لطلب البعض بالإبقاء على القمامة والمظهر القبيح للشوارع.

إبراهيم تميم، أحد شباب الحملة، أكد أن تعليمات المحافظ جاءت فردية ومجاملة لبعض النواب، مضيفا: "كان أولى به أن يجلس مع كافة الأطراف ويضع حلولا ويقدم الدعم من أجل إنجاح المبادرة الشعبية التى تخفف العبء عن الدولة"، مؤكدا أن حلمهم فى تحقيق مبادرة "طور شارعك" لن يتوقف، حيث يختار كل شارع بالحي شخص معروف بالأمانة بين الأهالى، يتولى محاسبة العمال والتواصل مع رجال الأعمال لمتابعة مراحل العمل والحصول على المساهمات، وأوضح أن الحملة حققت بعدا اجتماعيا وهو العمل الجماعى والالتفاف حول هدف واحد حتى ولو كان بسيطا: "والله كان فيه اتنين متخاصمين اتصالحوا للعمل مع بعض بالحملة لكن الفرحة لم تكتمل وأصابنا القرار بالإحباط".



"تصفية حسابات سياسية واحنا مالنا".. هكذا أعرب سعيد الطبلاوي أحد أهالى حى شرق، عن غضبه جراء توقف أعمال تجميل الشوارع، متابعا: "كسروا فرحة الأطفال والأهالى اللى اشتغلوا ليل مع نهار لتحويل شوارع وحارات ترابية إلى شوارع نظيفة متحضرة بجهود أهلية كاملة سواء فى التمويل أو التنفيذ، كنا ننتظر التشجيع وليس المنع والحظر، محدش بيمنع النظافة في الدنيا".

من جانبها قالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس حى شرق شبرا الخيمة، لـ"التحرير"، إن المبادرة الشعبية بدأت بعزبة ناصر ونجحت فى تطوير نحو 7 شوارع بمساهمات الأهالى وبعض رجال الأعمال وتحت إشراف الحى، مؤكدة: "كنا نأمل في تعميمها بكافة الشوارع، ولكن تعليمات المحافظ جاءت لفض اشتباك سياسى ومنعا للمعارك الجانبية، كما نعتبرها هدنة للتهدئة ولن نتخاذل عن دعم شباب وأهالى المنطقة حتى تحل المشكلة فى القريب العاجل".