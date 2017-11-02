ضبط 23 طن مكملات غذائية فاسدة بميناء شرق بورسعيد

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أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة بورسعيد، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وردت معلومات بوجود أصناف مخالفة داخل حاويتين واردتين من ميناء جبل علي بالإمارات، سيتم تفريغها بميناء شرق بورسعيد، ثم تستكمل رحلتها إلى ميناء الإسكندرية.

تبين أن الحاويتين بداخلهما 2393 كرتونة أقراص دوائية متنوعة ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بإجمالي 23 طنًا.

تم التحفظ على المضبوطات، وأمر محمد حنفي، مدير عام شرق التفريعة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.