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بعد اتهامه بالتحرش بمؤلفة.. داستن هوفمان: أنا آسف

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بعد اتهامه بالتحرش بمؤلفة.. داستن هوفمان: أنا آسف بعد اتهامه بالتحرش بمؤلفة.. داستن هوفمان: أنا آسف

التحرير

رد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار داستن هوفمان يوم الأربعاء على ادعاء المؤلفة آنا جراهام هانتر بأنه بها جنسيا عندما كانت في سن المراهقة، وتعمل متدربة في موقع تصوير أحد الأفلام قبل أكثر من 30 عاما.

وقال هوفمان في بيان "أكن كل الاحترام للنساء وأشعر بالسوء، لأن أي شيء ربما قمت به قد يكون وضعها في موقف غير مريح. أنا آسف".

وقال هوفمان (80 عاما) بطل أفلام مثل (ذا جراديويت) و(توتسي) إن السلوك الذي وصفته هانتر في رواية لمجلة هوليوود ريبورتر "لا يعبر عني".

وزعمت هانتر في مقتطفات من مذكراتها ورسائلها لشقيقتها عام 1985 أن هوفمان تحدث معها بعبارات ونكات بذيئة، بينما كانت تعمل مساعدة إنتاج في موقع تصوير الفيلم التليفزيوني (ديث أوف أ سيلزمان) عام 1985. وكانت هانتر تبلغ من العمر آنذاك 17 عاما.

وكتبت هانتر: "كان يغازلني علنا، وأمسك بمؤخرتي، وكان يتحدث عن الجنس معي وأمامي".

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التحرير

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