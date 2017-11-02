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الجريدة الرسمية: السيسي يوافق على 3 اتفاقيات دولية

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الجريدة الرسمية: السيسي يوافق على 3 اتفاقيات دولية الجريدة الرسمية: السيسي يوافق على 3 اتفاقيات دولية

التحرير

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، عددا من القرارات الجمهورية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح بشأن عدد من الاتفاقيات، ومن أهمها قرار رقم 165 لعام 2017 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي وجيبوتي.

كما أصدر السيسي، القرار رقم 240 لعام 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، بتقديم منحة لمصر بقيمة 560 ألف دولار، لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.

وأيضا القرار رقم 248 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والقرار رقم 267 لعام 2017 بالموافقة على البروتكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين حكومتي مصر وألمانيا.

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التحرير

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