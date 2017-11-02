الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. وانخفاض باقي العملات (إنفوجراف)

التحرير

شهدت أسعار الدولار اليوم إستقرار ملحوظ فى الأسعار على النحو المبين فى الجدول التالى:

وجاء بنك الإتتش إس بي سي الأعلى سعرا مسجلا 17.663 للشراء و 17.73 للبيع مقابل الجنيه المصرى، فيما سجل البنك التجارى الدولى الأقل سعرا بين البنوك اليوم مسجلا 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع مقابل الجنيه المصرى.

فيما إنخفضت أغلب العملات الأجنبية والعربية اليوم على النحو المبين بالجدول التالى :

ولوحظ إنخفاض اليورو اليوم مقارنة بتعاملات الأمس فى العملات الأجنبية بينما انخفض الدينار الكويتى مقارنة بتعاملات الأمس من العملات العربية.