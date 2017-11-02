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الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. وانخفاض باقي العملات (إنفوجراف)

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الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. وانخفاض باقي العملات (إنفوجراف) الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. وانخفاض باقي العملات (إنفوجراف)

التحرير

شهدت الدولار اليوم إستقرار ملحوظ فى الأسعار على النحو المبين فى الجدول التالى:

الدولار

وجاء بنك الإتتش إس بي سي الأعلى سعرا مسجلا 17.663 للشراء و 17.73 للبيع مقابل الجنيه المصرى، فيما سجل البنك التجارى الدولى الأقل سعرا بين البنوك  اليوم مسجلا 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع مقابل الجنيه المصرى.

الدولار اليوم

فيما إنخفضت أغلب العملات الأجنبية والعربية اليوم على النحو المبين بالجدول التالى :

دولار 2

ولوحظ إنخفاض اليورو اليوم مقارنة بتعاملات الأمس فى العملات الأجنبية بينما انخفض الدينار الكويتى مقارنة بتعاملات الأمس من العملات العربية.

العملات

 

 

 

 

 

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التحرير

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