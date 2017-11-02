راندا العدوي: السياحة تعود في 2018 بفعل رحلات «العائلة المقدسة»

التحرير

أكدت الخبيرة السياحية راندا العدوي، أنه في ظل الاستقرار الذي تتمتع به مصر حاليا، والمؤشرات الوافدة من أسواق عديدة، واعتماد بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، كرحلة دينية رسمية لكل أقباط العالم، فإن النصف الثانى من عام 2018 سيكون أقوى موسم سياحى ينهى مرارة السنوات العجاف التى عاشها القطاع من انكسارات متتالية، منذ عام 2011.

وطالبت العدوي، في تصريحات لـ«التحرير»، بسرعة العمل على تطوير البنية التحتية للمحافظات المقرر زيارتها ضمن برنامج مسار العائلة المقدسة، وكذا زيادة الطاقة الفندقية في تلك المحافظات التي لا تملك أغلبها فنادق سياحية من الأساس، حيث من المتوقع أن يكون هناك زخم كبير للزيارات من كل أنحاء العالم، فى ظل مباركة بابا الفاتيكان للمسار، مشيرة إلى ضرورة تدريب العاملين بالقطاع على النمط الجديد للمسار بحيث نقدم رسالة صحيحة عن السلام والتسامح من أرض مصر، يتناقلها الأقباط القادمين للحج.

ودعت لنشر الثقافة السياحية في المحافظات التي تضم مزارات العائلة المقدسة، وتنظيم قوافل تشرح للمجتمعات المحلية أهمية السياحة على الأفراد والدولة، وما توفره تلك الصناعة من فرص عمل لأبناء مصر تطيح بظلام البطالة، كما ستنعش خزانة الدولة من العملة الصعبة.