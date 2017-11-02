المركزي: مصر تسدد 450 مليون دولار لتركيا وليبيا

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قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، إن مصر سددت 250 مليون دولار قسط قرض مستحق لصالح ليبيا.

وأضاف أبو النجا، في تصريح له، اليوم الخميس، أن هذه الدفعة تمثل أحد أقساط وديعة قرض حصلت عليه مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في مارس 2013، بقيمة ملياري دولار.

وأوضح أنه بهذه الدفعة يصل إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا 1.5 مليار دولار، ليتبقى قسطين بقيمة 500 مليون دولار، سيتم سدادهما العام المقبل.

كما قال وكيل محافظ البنك المركزي إن مصر سددت، أمس الأربعاء، أخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة بلغت 200 مليون دولار، مضيفا أن هذه الدفعة الأخيرة من إجمالي قرض حصلت عليه مصر في عهد "مرسي"، في أكتوبر 2012، بقيمة مليار دولار.

وذكر وكيل البنك المركزي أن مصر سددت هذا القرض بالكامل من خلال دفعات، مع سداد كل دفعة في وقتها، مؤكدا التزام مصر بسداد كافة التزاماتها وديونها الخارجية في أوقاتها، وأنه لم يحدث يوما أن تخلفت مصر عن سداد ديونا مستحقة عليها.

وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، منذ شهرين بأن مصر ستسدد التزامات تقدر بنحو 8 مليارات دولار قبل نهاية العام، بينها 5.2 مليار دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وسددت مصر، منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، نحو 17.5 مليار دولار التزامات وديون مستحقة عليها، وأنها تعتزم سداد ٨ مليارات دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري.