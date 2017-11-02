اليوم طقس معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25

التحرير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 18 25

وسط الدلتا 18 25

الإسكندرية 16 24

بلطيم 17 24

مطروح 14 23

السلوم 14 23

سيوة 12 25

بورسعيد 20 24

دمياط 19 24

العريش 15 24

رفح 15 23

الإسماعيلية 15 26

السويس 16 26

رأس سدر 17 25

نخل 09 23

نويبع 20 26

طابا 12 24

كاترين 08 20

الطور 15 25

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 19 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 16 25

بني سويف 15 26

المنيا 15 26

أسيوط 13 26

سوهاج 15 27

قنا 15 29

الأقصر 14 29

أسوان 16 29

أبو سمبل 16 29

الوادي الجديد 17 28

شلاتين 20 28

أبو رماد 20 27

رأس حدربة 21 26

حلايب 22 26