مواطن يستغيث: «الدكتورة طردتني من مستشفى إمبابة وقالت أنتو عبيد»

التحرير

استغاث مواطن بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مطالبا فتح التحقيق في شكواه التي اتهم فيها طبيبة ووكيلة مستشفى بإهانته، والتقصير في تقديم الخدمة الطبية لزوجته التي كادت أن تفقد حياتها في مستشفى إمبابة العام.

وسرد هاني السيد محمد، مشكلته لـ"التحرير"، قائلا إنه اصطحب زوجته في أيامها الأخيرة من الحمل إلى مستشفى إمبابة العام بعد شعورها بحالة إعياء شديد، وتبين من الفحوص الطبية أن الجنين توفي داخل الرحم، وأخبره طبيب بضرورة إجراء عملية قيصرية عاجلة لإخراج الطفل لمرور يوم على وفاته، وحذره من انتفاخ الجنين داخل أحشاء أمه مما قد يفقدها حياته.

واستكمل المواطن الذي يقيم في منطقة ميت عقبة بالجيزة: «توجهت إلى طبيبة بالمستشفى لاستكمال الإجراءات فرفضت حجز زوجتي وإجراء العملية، وحين شرح لها طبيب زميلها الوضع رفضت طلبه بإجراء العملية»، متابعا: «استهانت بحالتنا وحالة زوجتي، وقالت مش هيتعملها عملية والجنين هينزل لوحده، ولما الطبيب زميلها عارض كلامها زعقتله».

واستطرد هاني: «كل الأطباء اللي روحتلهم قالولي إزاي الجنين بينتفخ داخل الرحم وهينزل لوحده.. لازم عملية قيصرية لاستخراج الجنين، بس الدكتورة رفضت وقالت لي إنت هتعلمني شغلي».

وذكر المواطن في حديثه أنه تفاجأ بتعنيف الطبيبة له أيضا بعدما تمسك بإجراء الجراحة لزوجته واستخراج الجنين المتوفى من رحمها، وأهانته بقولها: «إحنا الأسياد وانتو العبيد».

وحاول هاني الاستغاثة بمديرة المستشفى لإنقاذ زوجته قبل أن يفقدها، إلا أنه حين دخل مكتب وكيل المستشفى ليقدم شكوى - بحسب قوله- إلى الدكتورة (عزة. ر) فوجدها مشغولة في التحدث بأمور شخصية على الهاتف، مضيفا: «انتظرت حتى أنهت مكالمتها لكنها رفضت الاستماع لشكواي أيضا، وحين تمسك بضرورة إجراء العملية لزوجتي طردتني، فرفضت الرحيل قبل إجراء العملية لزوجتي، فأحضرت لي أمين شرطة بنقطة المستشفى واتهمتني بمحاولة التعدي عليها».

صمت هاني برهة محاولا التقاط أنفاسه، ثم استكمل حديثه لـ"التحرير" قائلا: «عليه العوض ومنه العوض.. هو الواحد عشان مش معاه واسطة كبيرة يتبهدل حتى في العلاج الحكومي»، مردفا: «أومال المستشفى الحكومي لإيه بقى لما الدكتورة ترفض تعالج الناس الغلابة وهي مرتبها من قوت الشعب».

وعن حالة زوجته بعد ذلك، أوضح المواطن: «فوضت أمري إلى الله، وتوجهت إلى مستشفى الوراق، وفاجأني الأطباء هناك بأن حالة زوجتي طارئة فأسرعوا وأدخلوها غرفة العمليات لإنقاذ حياتها»، منوها إلى أنه حصل على تقرير طبي بحالتها.

وأشار هاني إلى أنه تقدم بشكوى فور طرده من مستشفى إمبابة من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء، ولكن لم يفتح تحقيق فيه حتى الآن، وطالب وزير الصحة بمحاسبة المقصرين في المستشفى حفاظا على أرواح المرضى.