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ميدو يكشف عن مركز «شيكابالا» الجديد مع المنتخب (فيديو)

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ميدو يكشف عن مركز «شيكابالا» الجديد مع المنتخب (فيديو) ميدو يكشف عن مركز «شيكابالا» الجديد مع المنتخب (فيديو)

التحرير

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه يعتبر تجربتيه في توتنهام الإنجليزي، وأياكس الهولندي، الأفضل له طوال مسيرته الاحترافية.

وعن أزمة المهاجمين في الوطني، قال «ميدو»، خلال لقائه أمس الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «أون سبورت»، إن منتخبنا غير محظوظ بإصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي، وابتعاد باسم مرسي عن مستواه، خاصة أنهما يعتبران الثنائي الأكثر مشاركة مع الفراعنة في الفترة الماضية.

وأعرب مهاجم السابق، عن سعادته بانضمام محمود عبدالرازق شيكابالا مؤخرًا إلى المنتخب، مؤكدًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات الماضية، واكتسب مزيدًا من الخبرات التي تؤهله لتقديم مستويات جيدة.

وكشف ميدو، عن حديثه مع أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني، الذي أفصح له بأن هناك نية لتجربة «شيكابالا» في مركز صانع الألعاب «رقم 10»، وهو نفس مركز عبدالله السعيد، وليس محمد صلاح.

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التحرير

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