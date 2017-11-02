«الوداد»: حضور ملك المغرب نهائي «أبطال أفريقيا» وارد (فيديو)

التحرير

أشاد محمد طلال، المتحدث الإعلامي لفريق الوداد المغربي، باستقبال بعثة فريقه في مصر لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت السبت الماضي، منتقدًا فقط سوء تنظيم دخول الإعلاميين المرافقين للبعثة إلى ملعب «برج العرب».

وأضاف «طلال»، خلال مداخلة هاتفية، أمس الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «أون سبورت» أن جميع تذاكر مباراة الإياب نفذت، مشيرًا إلى أن ملعب «محمد الخامس» الذي يقام عليه اللقاء يسع نحو 48 ألف مشجع.

وتحدث متحدث الوداد عن إمكانية حضور ملك المغرب، محمد السادس بن الحسن، موضحًا أن الأمر وارد، لكن غير مؤكد، ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأى نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف للفوز باللقب، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

