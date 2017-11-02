أخبار عاجلة

اعتزل بسبب «فساد الوسط الفني».. 10 معلومات عن هادي خفاجة -
6 نساء يتهمن مخرج أفلام «Rush Hour» بالتحرش -
قابيل يلتقي بعثة صندوق النقد: لدينا خطة لتعزيز التنمية حتى 2020 -
الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه -
محافظ القليوبية يحظر تجميل الشوارع بسبب «خناقة نواب» -
صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى بداية التعاملات الصباحية -
ضبط 23 طن مكملات غذائية فاسدة بميناء شرق بورسعيد -
8 الصبح - مرفت الجسري ... تبكي وهي تحكي عن اللحظات الأخيرة في حياة " سيد حجاب " -
8 الصبح - مرفت الجسري ... لحظة وجود " سيد حجاب " في لجنة الخمسين والضغوطات التي تعرض لها -
8 الصبح - مرفت الجسري ... " سيد حجاب " كان بيحب يكتب للأطفال جداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«الوداد»: حضور ملك المغرب نهائي «أبطال أفريقيا» وارد (فيديو)

Google+ Print
«الوداد»: حضور ملك المغرب نهائي «أبطال أفريقيا» وارد (فيديو) «الوداد»: حضور ملك المغرب نهائي «أبطال أفريقيا» وارد (فيديو)

التحرير

أشاد محمد طلال، المتحدث الإعلامي لفريق الوداد المغربي، باستقبال بعثة فريقه في لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت السبت الماضي، منتقدًا فقط سوء تنظيم دخول الإعلاميين المرافقين للبعثة إلى ملعب «برج العرب».

وأضاف «طلال»، خلال مداخلة هاتفية، أمس الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «أون سبورت» أن جميع تذاكر مباراة الإياب نفذت، مشيرًا إلى أن ملعب «محمد الخامس» الذي يقام عليه اللقاء يسع نحو 48 ألف مشجع.

وتحدث متحدث الوداد عن إمكانية حضور ملك المغرب، محمد السادس بن الحسن، موضحًا أن الأمر وارد، لكن غير مؤكد، ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأى نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف للفوز باللقب، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه

الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

8 الصبح - د. عادل العدوي ... 70% من المصريين لا يتجاوز عمرهم الـ 34 سنة

8 الصبح - د. عادل العدوي ... 70% من المصريين لا يتجاوز عمرهم الـ 34 سنة

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " علماء مصر ... جمال حمدان "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " علماء مصر ... جمال حمدان "