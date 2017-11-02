أديب: الحكومة أوقفت إصدار تراخيص الإعلانات بعد «خراب مالطة»

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علق الإعلامي عمرو أديب على قرار الحكومة بوقف إصدار تراخيص جديدة لإعلانات الشوارع، قائلًا: «القرار صدر بعد ما شوارع القاهرة والجيزة ما بقناش نشوفها من الإعلانات».

وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة أمس الأربعاء ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «أون إي» أن كثرة الإعلانات بالشوارع أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين، موضحًا: «كمية الإعلانات والقبح الحضاري الموجود في الشوارع لا يتخيله أحد»، مستطردًا: «الحكومة أوقفت إصدار تراخيص جديدة بعد خراب مالطة».

يذكر أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف أعلن فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس، عن مخاطبة كافة المحافظات للتنسيق وتنفيذ قرار الحكومة بوقف منح تراخيص جديدة لإعلانات الشوارع لحين انتهاء جهاز التنسيق الحضارى من إعداد تشريع جديد.

وأشار الدكتور هشام الشريف، إلى أن قرار وقف إعلانات الشوارع لا ينطبق على الطرق السريعة، مؤكدًا على أنه جارٍ إعداد نظام خاص بها سيتم الإعلان عنها قريبا.