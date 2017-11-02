ميدو: متأكد من فوز الأهلي على الوداد (فيديو)

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن سر قوة فريق الكرة بالأهلي وجود عناصر أساسية بصفوفه لا يتم تغييرها منذ سنوات، مثل حسام عاشور وأحمد فتحي ومؤمن زكريا، وغيرهم.

وأضاف ميدو، خلال لقائه أمس الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «أون سبورت»، أن الأهلي منظم في كل شيء أكثر من أى نادٍ آخر، وكل لاعب جديد داخل الفريق يجب أن يعاني كثيرًا للدخول إلى التشكيل الأساسي.

وتابع: «حال الزمالك حاليًا عكس الأهلي تمامًا، حيث تم تغيير لاعبي الفريق بالكامل وهو ما يحتاج لبعض الوقت لخلق شخصية قوية للفريق».

وتحدث المحلل الرياضي عن مباراة الأهلي والوداد المرتقبة مؤكدًا أنها صعبة بكل تأكيد، خاصة أن الفريق المغربي يقوده حسين عموتة وهو مدرب جيد يختلف عن النجم الساحلي التونسي.

واستكمل مهاجم المنتخب الوطني السابق: «الأهلي يملك تاريخا كبيرا، وحاضر دائمًا في المباريات الحاسمة، ولديه مدير فني صاحب خبرة طويلة، لذلك أنا متأكد من فوزه بلقب البطولة».

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأى نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف للفوز باللقب، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

