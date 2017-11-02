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مرتضى منصور: إيناسيو حصل على مستحقاته في «كيس قمامة»

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مرتضى منصور: إيناسيو حصل على مستحقاته في «كيس قمامة» مرتضى منصور: إيناسيو حصل على مستحقاته في «كيس قمامة»

التحرير

قال ، رئيس نادي ، إنه أعطى البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض مستحقاته في «كيس قمامة»، مشيرًا إلى أن الأخير شن هجومه عليه فور وصوله إلى بلاده.

ووجه «مرتضى»، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «النهار»، رسالة إلى محمد أبو العلا، لاعب القلعة البيضاء السابق، والمرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي المقبلة، مطالبًا الأخير بمراجعة القيمة المالية التي دخلت الزمالك مقابل تسويق محمد عبدالشافي، ومحمود عبدالمنعم كهربا، في الدوري السعودي، والتي لم يسبق للنادي الحصول عليها طوال تاريخه.

 وتابع رئيس الزمالك: يجب أن يعرف أبو العلا كل ذلك، قبل الحديث بشكل دائم عن قيمة اللاعبين التسويقية، وتجاهل ذلك.

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التحرير

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