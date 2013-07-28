محافظة البحر الأحمر تقاضي رجل أعمال لتهربه من سداد 14 مليون جنيه

كتب : ايهاب العجمى الأحد 28-07-2013 21:19

تقدمت إدارة الشؤون القانونية بمحافظة البحر الأحمر، بدعوى قضائية تطالب فيها رجل الأعمال "ح.ا" بسداد مبلغ 14 مليون جنيه قيمة استئجار الأخير لفندق مملوك للمحافظة وعقب الثورة انقطع عن سداد قيمة الإيجار وماطل بحجة أن السياحة تمر بأزمة مالية عاصفة على غير الحقيقة، وعلى الرغم من أن الفندق يعمل بكامل طاقته إلا أنه مازال مصرا على عدم سداد القيمة الإيجارية المتأخرة عليه مما دفع الشؤون القانونية برفع دعوى أخرى تطالب فيها بفسخ التعاقد واستعادة الفندق ومطالبته بما عليه من مستحقات مالية سابقة.

فيما أكد مسؤول كبير بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لـ"الوطن"، أن رجل الأعمال تعمد التهرب من سداد القيمة الإيجارية منذ أن تولى الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لصلته الوثيقة بأعضاء الجماعة.