10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

(مصراوى):

أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أنه لا يريد قتالا مع إقليم كردستان، اتهم الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، زيجمار جابريل، الحزب بأنه راهن خلال المعركة الانتخابية على الموضوعات الخاطئة، كما أبلغ ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز بوقوف بلاده مع بلجيكا والأرجنتين، اللتين قتل مواطنون منهما فى هجوم إرهابي فى نيويورك.

1- العبادي: لا نريد قتالا مع إقليم كردستان

رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي

قال رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي "لا نريد قتالا مع إقليم كردستان ليس خوفا، وانما هو حفاظ على أرواح مواطنينا ونريد أن نتعايش ولا يكسر بعضنا الاخر".

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2- جابريل: استراتيجية الاشتراكيين في المعركة الانتخابية كانت خاطئة

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

اتهم الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، زيجمار جابريل، الحزب بأنه راهن خلال المعركة الانتخابية على الموضوعات الخاطئة.

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3- أبو الغيط: وعد بلفور خطأ تاريخي مشين وليس مناسبة للاحتفال

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير الفلسطيني جمال الشوبكي، مندوب فلسطين لدى الجامعة وسفيرها بالقاهرة.

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4- تيلرسون: الإرهاب لا يعرف الحدود

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

أبلغ ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز بوقوف بلاده مع بلجيكا والأرجنتين، اللتين قتل مواطنون منهما فى هجوم إرهابي فى نيويورك.

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5- وزير الخارجية السوداني: 4 ملفات للمفاوضات مع واشنطن أهمها قائمة الإرهاب

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

كشف إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، عن أن جولة المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن، المقررة في نوفمبر الحالي، ستناقش أربعة ملفات.

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6- الجارالله بعد القضاء على إرهابيي الواحات: هذا هو مطلوب يا ريس سيسي

رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية أحمد الجارالله

أشاد الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، بجهود القوات المُسلّحة المصرية في دحر العناصر الإرهابية في مِنطقة الواحات، ثأرًا لشهداء الشرطة الذين سقطوا خلال مداهمة الوكر الإرهابي بطريق الواحات.

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7- خامنئي خلال لقائه مع بوتين: يمكننا عزل الولايات المتحدة

قائد الثورة الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي

قال قائد الثورة الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، إن بلاده وروسيا يمكنهما عزل الولايات المتحدة.

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8- عمدة نيويورك: ضحايا نيويورك الأجانب لهم مكان خاص في قلوب سكان المدينة

بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك

قال بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك إن الأجانب الستة الذين لقوا حتفهم في هجوم دهس بشاحنة استهدف المشاة وراكبي الدراجات في مانهاتن السفلى، سيحظون دائما بمكان خاص في قلوب سكان نيويورك.

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9- المسماري: تواصل الاجتماعات التي يعقدها العسكريون الليبيون في القاهرة

المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، تواصل الاجتماعات التي يعقدها العسكريون الليبيون في القاهرة.

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10- ميركل: ألمانيا تقف بشدة بجانب الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للولايات المتحدة بالدعم عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء في نيويورك.

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